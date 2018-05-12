SpaceX запустила улучшенную ракету Falcon 9, видео

В пятницу, 11 мая, поздно вечером в США с территории Космического центра имени Джона Кеннеди американская компания SpaceX впервые запустила модификацию ракеты Falcon 9 — Block 5.

Ракета имеет более мощные двигатели, а также лучше предыдущих версий адаптирована для многоразового использования, пишет N+1.

По данным издания, полезной нагрузкой для запуска модифицированной ракеты стал бангладешский спутник связи Bangabandhu Satellite-1.

"… компания исправила конструктивные недостатки, которые NASA (американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — Ред.) назвало недопустимыми для пилотируемых полетов", — отмечается в материале.

В частности, инженеры переработали конструкцию баков наддува высокого давления внутри бака с кислородом (в 2016 году именно конструктивный недостаток такого бака стал причиной взрыва Falcon 9 на стартовой площадке — Ред.).

Кроме того, специалисты исправили проблему с трещинообразованием в турбине двигателя Merlin, которую американское ведомство также называла неприемлемой для полетов космонавтов на Falcon 9.

"SpaceX называет Block 5 последним существенным обновлением Falcon 9. После его разработки инженеры компании сфокусируются на создании сверхтяжелой ракеты BFR (Big Falcon Rocket — Ред.)", — добавило издание.

Напомним, 6 февраля в США во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала в космос самая мощная из существовавших когда-либо ракет — Falcon Heavy. Узнать больше о запуске можно здесь.