Кратко:
- Что решила Седокова
- Приняла ли она окончательное решение
Певица-предательница Анна Седокова, которая месяц назад вернулась в информационное пространство после самоубийства ее третьего мужа - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, собралась покинуть террористическую Россию.
Об этом запроданка написала на своей странице в Instagram. Седокова, которая продолжает оправдывать себя и писать о своей невиновности в самоубийстве ее бывшего мужа Яниса Тиммы, сообщила, что она решила улететь без обратного билета.
"Решила улететь без обратного билета. Через две минуты после принятого решения, сообщение от подруги", - сообщила Седокова.
Она тут же отменила свое решение покинуть свою террористическую "родину" и опубликовала сообщение подруги, которая сообщила ей о блэкаут или в Испании или Португалии.
То есть спонтанное решение лишить Россию своего "гениального" творчества быстро сменилось и королева драмы Седакова остается в РФ.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.
Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.
Вас также может заинтересовать:
- Беззубая нищенка Анна Седокова призналась, как живет сейчас
- От предательницы Анны Седоковой ушел еще один близкий человек - что произошло
- "Не думала, что смогу": Седокова показала, чем лечится после смерти Тиммы
Кто такая Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред