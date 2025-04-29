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"Без обратного билета": Седокова собралась бежать из России

Алена Кюпели
29 апреля 2025, 15:45
132
Запроданка Седокова сообщила о том, что собирается покинуть террористическую Россию.
Анна Седокова
Анна Седокова собралась бежать / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Седокова

Кратко:

  • Что решила Седокова
  • Приняла ли она окончательное решение

Певица-предательница Анна Седокова, которая месяц назад вернулась в информационное пространство после самоубийства ее третьего мужа - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, собралась покинуть террористическую Россию.

Об этом запроданка написала на своей странице в Instagram. Седокова, которая продолжает оправдывать себя и писать о своей невиновности в самоубийстве ее бывшего мужа Яниса Тиммы, сообщила, что она решила улететь без обратного билета.

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Седокова собралась бежать из РФ
Седокова собралась бежать из РФ / Фото Instagram/ annasedokova

"Решила улететь без обратного билета. Через две минуты после принятого решения, сообщение от подруги", - сообщила Седокова.

Седокова и ее актерское
Седокова и ее актерское "мастерство" / Фото Instagram/annasedokova

Она тут же отменила свое решение покинуть свою террористическую "родину" и опубликовала сообщение подруги, которая сообщила ей о блэкаут или в Испании или Португалии.

Седокова - зарабатывает, как может
Седокова - зарабатывает, как может / Фото Instagram/annasedokova

То есть спонтанное решение лишить Россию своего "гениального" творчества быстро сменилось и королева драмы Седакова остается в РФ.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

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Кто такая Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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