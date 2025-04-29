В чем можно посадить микрозелень: хитрый фокус поразит впечатляющим результатом

Чем можно заменить коврик для микрозелени - можно ли выращивать микрозелень в обычном грунте.

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Можно ли выращивать микрозелень в вермикулите / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/coloboque, Pixabay/AKuptsova

Вы узнаете:

Как вырастить микрозелень в домашних условиях

Лучшие варианты для посадки микрозелени

Чем заменить коврики для микрозелени

Микрозелень, или микрогрин — это молодые побеги различных растений, возраст которых составляет от 5 до 14 дней после появления ростков. Обычно они достигают высоты до 10 см.

Основное преимущество микрозелени в том, что именно в этот короткий период она максимально насыщена питательными веществами, необходимыми для роста взрослого растения, говорится в материале Главреда.

Садоводы утверждают, что благодаря этому концентрация полезных элементов в микрозелени значительно выше, чем в зрелых овощах.

Как вырастить микрозелень в домашних условиях

Для выращивания микрозелени не нужно использовать дорогое оборудование — её можно проращивать простыми способами:

в почве или гидрогеле;

на льняных или кокосовых ковриках;

на вате, марле, ткани, бумаге или в банке;

в специальных контейнерах для проращивания.

Лучшие варианты для посадки микрозелени

Лотки с ковриками считаются одним из самых удобных и универсальных методов. Они подходят для большинства видов семян.

/ Инфографика: Главред

Чем заменить коврики для микрозелени

Бумажные полотенца и салфетки — доступная альтернатива коврикам. Семена на них прорастают быстро, а найти такой материал можно в любом магазине.

Альтернатива грунту

Вместо земли можно использовать вату или ватные диски. Этот материал безопасен, удерживает влагу, не содержит химикатов и не способствует развитию плесени или бактерий. Он также обеспечивает подходящую структуру для роста корешков.

Можно ли сажать микрозелень в обычную землю

Да, для выращивания микрозелени подойдут и стандартные семена из садовых магазинов. Однако новичкам стоит обратить внимание на специальные миксы семян, предназначенные именно для микрозелени. Лучшим выбором считается стартовый субстрат для рассады, хотя подойдет и любая органическая почва для комнатных растений.

Смотрите видео - выращивание микрозелени дома:

С особенностями выращивания микрозелени ознакомила эксперт Youtube-канала Матла Фловерс. Зретили получили возможность узнать, как легко и просто выращивать микрозелень в домашних условиях.

Эксперт канала отметила, что видео поможет узнать все этапы выращивания:

подготовку семян;

выбор контейнера;

уход за растениями;

секреты быстрого роста растений.

"Наслаждайтесь свежей и полезной зеленью круглый год", - добавила эксперт в сфере выращивания микрозелени.

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Что известно о Youtube-канале MatlaFlowers Автор канала MatlaFlowers - Тарас Матла. Также он является основателем интернет-магазина "Матла Фловерс". "Уже более 10 лет мы успешно занимаемся выращиванием и реализацией растений от луковичных цветов тюльпанов, лилий, гладиолусов, георгин до розовых саженцев, хвойных и декоративных растений, клематисов, жимолости, винограда, лаванды и других. У нас есть свой питомник и собственные теплицы, практикуем зимнюю выгонку на срез тюльпанов, гиацинтов, крокусов и ирисов", - пишут на канале. Авторы канала, на которы подписаны более 25 тысяч человек, дают практические рекомендации, как выращивать растения, как следить за садом и огородом, как ухаживать за рассадой и цветами.

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