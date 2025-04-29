В 100 раз вкуснее, чем стандатный пирог: бабушкин рецепт курника

Какое тесто нужно для курника рассказала украинская хозяйка.

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Простой и быстрый рецепт курника / Колаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Курник - блюдо, которое больше всего любят в больших семьях, ведь в нем много начинки, а тесто очень нежное и идеально дополняет пирог.

Главред узнал, как приготовить вкуснейший курник, будто из детства, и что для этого нужно. Об этом на YouTube-канале рассказала украинская хозяйка Валентина Сова.

Курник - рецепт

Ингредиенты:

Масло 120 г

Сметана 1 стакан

Разрыхлитель 1 ч.л.

Яйцо 1 шт.

Соль пол ч.л.

Мука 450 г

Для начинки:

Картофель 300 г

Лук репчатый 1 шт.

Куриное бедро 2 шт.

Соль 1 ч.л.

Специи по вкусу

Для теста в миске соединяем нерастопленное масло, сметану, белок одного яйца, разрыхлитель и соль. Далее постепенно добавляем в миску муку и вымешиваем тесто, пока оно не станет крутым. Если муки мало, можно добавить ее немного больше.

Когда тесто будет хорошо вымешано, оборачиваем его пищевой пленкой и кладем в холодильник на 15-20 минут. За это время можно приготовить начинку для будущего курника.

Для этого картофель, луковицу и куриное мясо измельчаем на как можно более мелкие кубики и перемешиваем.

Когда тесто настоится, его надо разделить на две части (одна должна быть больше другой). Каждую часть раскатываем и выкладываем большую из них в форму, застеленную пергаментной бумагой.

Далее из теста делаем бортики и выкладываем на него начинку. Сверху выкладываем немного сливочного масла и накрываем пирог второй частью теста. Края курника нужно защипать, а посередине в нем сделать отверстие с помощью ножа, чтобы выходил воздух.

Последним шагом нужно смазать курник желтком и отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 60 минут.

Курник готов, приятного аппетита!

Смотрите видео, как правильно готовить курник:

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Кто такая Валентина Сова? Валентина Сова - украинская хозяйка, YouTube-блогер, которая рассказывает на своем канале о приготовлении различных блюд. На ее канал подписалось более 130 тысяч пользователей.

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