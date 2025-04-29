В 100 раз вкуснее, чем стандатный пирог: бабушкин рецепт курника

Курник - блюдо, которое больше всего любят в больших семьях, ведь в нем много начинки, а тесто очень нежное и идеально дополняет пирог.
Главред узнал, как приготовить вкуснейший курник, будто из детства, и что для этого нужно. Об этом на YouTube-канале рассказала украинская хозяйка Валентина Сова.
Курник - рецепт
Ингредиенты:
- Масло 120 г
- Сметана 1 стакан
- Разрыхлитель 1 ч.л.
- Яйцо 1 шт.
- Соль пол ч.л.
- Мука 450 г
Для начинки:
- Картофель 300 г
- Лук репчатый 1 шт.
- Куриное бедро 2 шт.
- Соль 1 ч.л.
- Специи по вкусу
Для теста в миске соединяем нерастопленное масло, сметану, белок одного яйца, разрыхлитель и соль. Далее постепенно добавляем в миску муку и вымешиваем тесто, пока оно не станет крутым. Если муки мало, можно добавить ее немного больше.
Когда тесто будет хорошо вымешано, оборачиваем его пищевой пленкой и кладем в холодильник на 15-20 минут. За это время можно приготовить начинку для будущего курника.
Для этого картофель, луковицу и куриное мясо измельчаем на как можно более мелкие кубики и перемешиваем.
Когда тесто настоится, его надо разделить на две части (одна должна быть больше другой). Каждую часть раскатываем и выкладываем большую из них в форму, застеленную пергаментной бумагой.
Далее из теста делаем бортики и выкладываем на него начинку. Сверху выкладываем немного сливочного масла и накрываем пирог второй частью теста. Края курника нужно защипать, а посередине в нем сделать отверстие с помощью ножа, чтобы выходил воздух.
Последним шагом нужно смазать курник желтком и отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 60 минут.
Курник готов, приятного аппетита!
Смотрите видео, как правильно готовить курник:
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Кто такая Валентина Сова?
Валентина Сова - украинская хозяйка, YouTube-блогер, которая рассказывает на своем канале о приготовлении различных блюд. На ее канал подписалось более 130 тысяч пользователей.
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