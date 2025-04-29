"Кольнулся": мужа Алсу не узнали после развода

В сети обсуждают новый холостяцкий образ Яна Абрамова.

https://glavred.info/starnews/kolnulsya-muzha-alsu-ne-uznali-posle-razvoda-10660151.html Ссылка скопирована

Алсу развелась с Яном Абрамовым / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Кратко:

Как выглядит муж Алсу после развода

Что он с собой сделал

Муж российской певицы Алсу, которая молчит о военном и жестоком вторжении России в Украину, впервые после скандального развода с певицей, появился на публике.

Российские пропагандистские СМИ тут же написали, что Абрамов переживает кризис среднего возраста, что он сменил имидж и даже откололся омолаживающими препаратами.

видео дня

Яна Абрамова заподозрили в операциях / Фото скриншот Светский хроник

В новом образе Абрамов пришел на закрытую премьеру клипа Филиппа Киркорова "Везувий". Многие отметили, что он выглядит совсем иначе: 47-летний бизнесмен отрастил бороду и сменил стрижку. В соцсетях уже сравнили его со Стасом Михайловым.

Муж Алсу до развода / Фото Дзен

Пропагандисты также процитировали комментаторов из сети. "Вот как выглядит кризис среднего возраста у мужчин", "Прям приторно-слащавый стал", "Беру назад слова про улучшайзинг Алсу, все у нее окей после развода", - пишут комментаторы.

Абрамов развелся с Алсу / Фото Дзен

Новости шоу-бизнеса в Украини и в мире:

Как ранее писал Главред, певица Алсу заключила мировое соглашение с бывшим мужем Яном Абрамовым. Об этом сообщил ее адвокат Андрей Крючков в беседе с российским пропагандистским каналом.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред