Быстрая смертная казнь: Трамп жестко отреагировал на кровавые бойни в США

Дональд Трамп дал указание разработать закон, предусматривающий быструю смертную казнь за массовые убийства / Reuters

Президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на кровавые нападения, совершенные в американских городах Эль-Пасо и Дейтон, - распорядился подготовить закон, которым за массовые убийства будет предусмотрено наказание в виде быстрой смертной казни.

В понедельник, 5 августа, указание относительного подготовки такого закона дано Минюсту, рассказал американский лидер в Вашингтоне во время выступления в Белом доме.

Трамп также призвал жестче контролировать оборот оружия и не допускать попадания огнестрелов в руки людям, которые представляют угрозу для общественной безопасности.

"…я даю указание Министерству юстиции подготовить закон, который гарантирует: те, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства, будут приговорены к смертной казни…", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что смертная казнь должна применяться без промедление – решительно и быстро. Напомним, 4 августа стало известно, что в Эль-Пасо неизвестные открыли стрельбу по посетителям в торговом центре Cielo Vista Mall, погибли 20 человек. Позже в Дейтоне произошла стрельба в баре, погибли 10 человек.