В Турции рассказали, о чем Зеленский поговорит с Эрдоганом

Владимир Зеленский отправиться с визитом в Турцию / president.gov.ua

Во время визита президента Владимира Зеленского в Турцию он обсудит вопросы безопасности, оборонной промышленности, культурных отношений, а также сотрудничества диаспор.

"Известно, что президент Украины Владимир Зеленский настроен решить инфраструктурную проблему страны. Приводя примеры из дорожной системы Турции. Это повышает достижения турецких подрядчиков. Этот вопрос будет рассматриваться на двусторонних переговорах", - подчеркивает агентство QHA.

Кроме того, одной из тем переговоров также станут проблемы, связанные с российской оккупацией Крыма.

Читайте такжеВстреча Зеленского с Трампом: эксперты оценили вероятность визита президента США в УкраинуВ то же время Зеленский получил приглашение в качестве почетного гостя на ежегодную встречу турецких послов.

"Такое приглашение - лучшее выражение уважения и доверие, проявленное к иностранному государственного деятеля, а также хорошая возможность для дружественной Украины выразить себя в мире", - сказано в сообщении.

Накануне в пресс-службе президента рассказали, что 7-8 августа Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике.

"В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДанилюк назвал "фундамент" переговоров между Зеленским и Трампом

Кроме того, в Стамбуле Зеленский встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Напомним, Напомним, ранее в команде Зеленского предложили привлечь Турцию к переговорам о возвращении аннексированного Крыма.