В команде Зеленского рассказали, как Украина планирует возвращать аннексированный Крым

аннексированный Крым / Alexei Pavlishak/Imago Images

Ради возврата аннексированного РФ полуострова Крым официальный Киев должна инициировать новую международную площадку для переговоров, в которую можно было бы привлечь участников "Нормандского формата" и Будапештского меморандума.

Соответствующее мнение в интервью озвучил представитель президента по Крыму Антон Кориневич, сообщает портал Сегодня.

Он утверждает, что по военному конфликту на Донбассе наличествуют "Минский процесс" и "Нормандский формат" (даже несмотря на то, что их эффективность оставляет желать лучшего). В то время как по Крыму такой площадки, формата либо платформы до сих пор не существует − поскольку это в первую очередь связано с тем, что в Кремле категорически отказываются ставить этот вопрос на обсуждение.

"Сейчас единого рецепта не существует. Будет ли это "Будапешт +"? Возможно. Да, потому что эти государства гарантировали нашу безопасность. Будет ли это "Норманди +"? Возможно, потому что эти государства уже включились в решение ситуации по Донбассу. Плюс Турция, более активное участие США. Это можно обсуждать. Однако сначала Украине нужно выйти с такой инициативой", – заявил Кориневич.

Напомним, ранее в команде президента Владимира Зеленского рассказали, возвратит ли Киев поставки воды в Крым До этого военный эксперт Юрий Карин раскрыл опасный и коварный план Путина по решению проблемы с водой в Крыму.