Не обновляется лента: произошел очередной масштабный сбой в Instagram

В Instagram снова произошел масштабный сбой / из открытых источников

7 августа, в среду, по всему миру произошел масштабный сбой Инстаграм.

У 73 процентов юзеров не обновляется лента Instagram, 20 процентов не могут загрузить и посмотреть сториз, 5 процентов столкнулись с проблемой - при нажатии Инстаграм вход, выбивает ошибку. Сбой произошел около 7 вечера, согласно данным сервиса Downdetector.

С неполадками в Инстаграм столкнулись жители Великобритании, Испании, Франции, Германии, Бельгии, Италии, Греции, Польши, США, Бразилии и Малайзии.

Что с Инстаграм - задаются этим вопросом и в Украине жители Киева, Харькова и Днепра: вход в Инстаграм не осуществляется, а Инстаграм Моя страница вовсе не подгружается.

Во всем мире пользователи жалуются на проблемы в работе Instagram / downdetector.com

Многие возмущаются, что не прошло и пары дней, как снова Инстаграм не работает - даже зайти в Instagram онлайн с ПК не выходит.

Напомним, масштабный сбой в работе Instagram произошел на днях – 4 августа.