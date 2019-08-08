Эксперт объяснил, почему Зеленскому не стоит просить Путина не стрелять

Владимиру Зеленскому не стоит просить Владимира Путина не стрелять, полагает эксперт / Крым.Реалии

Российский социолог, публицист Игорь Эйдман считает, что чем чаще президент Владимир Зеленский будет просить президента РФ Владимира Путина не стрелять, тем сильнее тот будет терроризировать украинское государство.

Для террориста стрельба является инструментом шантажа, написал эксперт в Facebook.

По мнению публициста, если террорист видит, что стрельба не работает, он начинает использовать ее для достижения своих целей еще более активно.

"Вы просите, чтобы я не стрелял? Тогда скорее выполняйте все мои требования. Отказываетесь? Тогда стрельбы будет еще больше". Примерно так и ведет себя Путин", - полагает Эйдман.Читайте также"Угроза глобального ядерного п…ца": социолог посоветовал, что делать с Кремлем

Ранее сообщалось, что 7 августа Владимир Зеленский во второй раз поговорил по телефону с Владимиром Путиным.

Глава государства разговаривал с российским коллегой из-за обострения накануне ситуации на Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных. Зеленский сказал, что во время разговора попросил Путина повлиять на боевиков, чтобы они перестали убивать украинцев.