В Черном море загорелось и затонуло рыболовное судно

11 августа 2019, 22:18

Инцидент произошел неподалеку от поселка Джубга.

Судно с рыбаками загорелось и затонуло / Фото: Кубанские новости

В акватории Черного моря в Краснодарском крае РФ в бухте Инал в полутора километрах от берега загорелось рыболовное судно.

Как сообщает РИА Новости, судно находится в 1,5 км от берега в районе поселка Джубга.

"От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Чёрного моря, на удалении 1,5 км от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло загорание двигателя рыболовецкого судна", — сообщили в МЧС РФ.

Спасатели выехали на место пожара. На борту судна находились шесть человек. Все они были доставлены на берег попутными судами. Их состояние неизвестно.

Причиной возгорания мог стать неисправный двигатель. Судно вследствие пожара затонуло.

Напомним, украинский траулер Иван Голубец, на котором несколько дней бушевал пожар, затонул ночью 22 июля возле мавританского порта Нуадибу.

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пожар Черное море краснодарский край новости России
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