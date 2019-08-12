Google тормозит: в работе поисковика произошел масштабный сбой

В Гугле произошел сбой / Фото: Reuters

В понедельник, 12 августа, в работе всемирно известной американской поисковой системы Google возникли проблемы.

"Сбои в работе Google наблюдаются с 17:33 по времени Восточного побережья США (00:33 понедельника по киевскому времени - ред.)", - говорится в сообщении сервиса Downdetector.

По информации, больше всего жалоб на проблемы в работе с поисковиком поступило от пользователей из США и Европы - Бельгия, Великобритания, Франция.

Отметим, жалоб от украинских пользователей пока не поступало.

К слову, больше всего проблем в работе с Google возникали с работой поисковой системы (80%) и с входом в учетную запись (19%).

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