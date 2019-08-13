Звездопад Персеиды – 2019: опубликованы первые фото и видео зрелищного метеорного потока

В ночь на вторник, 13 августа, достиг своего пика зрелищный звездопад - поток Персеиды. Теперь интенсивность метеорного потока пойдет на убыль, хотя он еще не завершится.

В Сети уже появились первые фотографии и видеозаписи звездопада Персеиды – 2019. Трансляции метеорного дождя и изображения публикуются из разных уголков планеты.

Отметим, что этот звездопад можно наблюдать каждое лето. Планета проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие из частиц сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь".

Во время пика число метеоров, которые сгорают в атмосфере, может достигать численности от 80 до 120 за час.

Напомним, ранее Главред писал, как правильно загадывать желание при звездопаде.