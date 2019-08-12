Редчайшее космическое явление можно сегодня лицезреть по всей Украине

Звездопад Персеиды 2019 в Украине уже сегодня: как загадывать желание / Reuters

Звездопад Персеиды 2019 достигает своего пика аккурат в ночь с 12 на 13 августа.

То есть метеорный поток сегодня будет особенно ярок. А число сгорающих в атмосфере метеоров – тех самых "падающих звезд", на которые и принято загадывать желание – будет достигать в среднем от 80 до 120 метеоров за час.

Поэтому-то, как рассказывают очевидцы, Персеиды – метеорные потоки августа – это одно из самых красивых и волшебных астрономических явлений.

Завершится это довольно редкое космическое явление 24 августа.

Читайте такжеВ США над Мичиганом пролетел метеорит: видеоГлавред приготовил для своих читателей онлайн трансляцию Персеиды 2019, а также фото и видео звездопада прошлых лет.

Отметим, что в ночь, когда звездный дождь достигает пика, самое время загадывать желания на падающую звезду. Подробнее читайте об этом в нашем материале Как правильно загадывать желание при звездопаде: в Украине начинается звездопад Персеиды 2019.

Звездопад Персеиды: фото

Предлагаем вам яркие фото звездопада прошлого года, чтобы вы могли легче представить, что вас ждет в нынешнем.

Звездопад Персеиды: онлайн

Онлайн трансляция звездопада Персеиды начнется в 00:00 по киевскому времени 13 августа:

Звездопад Персеиды: видео

И предлагаем вам видео Персеиды прошлых лет: