Редчайшее космическое явление можно сегодня лицезреть по всей Украине

Главред выяснил, как правильно загадывать желание при звездопаде Персеид 2019.
Звездопад Персеиды 2019 достигает своего пика аккурат в ночь с 12 на 13 августа.
То есть метеорный поток сегодня будет особенно ярок. А число сгорающих в атмосфере метеоров – тех самых "падающих звезд", на которые и принято загадывать желание – будет достигать в среднем от 80 до 120 метеоров за час.
Поэтому-то, как рассказывают очевидцы, Персеиды – метеорные потоки августа – это одно из самых красивых и волшебных астрономических явлений.
Завершится это довольно редкое космическое явление 24 августа.
Читайте такжеВ США над Мичиганом пролетел метеорит: видеоГлавред приготовил для своих читателей онлайн трансляцию Персеиды 2019, а также фото и видео звездопада прошлых лет.
Отметим, что в ночь, когда звездный дождь достигает пика, самое время загадывать желания на падающую звезду. Подробнее читайте об этом в нашем материале Как правильно загадывать желание при звездопаде: в Украине начинается звездопад Персеиды 2019.
Звездопад Персеиды: фото
Предлагаем вам яркие фото звездопада прошлого года, чтобы вы могли легче представить, что вас ждет в нынешнем.
Звездопад Персеиды: онлайн
Онлайн трансляция звездопада Персеиды начнется в 00:00 по киевскому времени 13 августа:
Звездопад Персеиды: видео
И предлагаем вам видео Персеиды прошлых лет: