Как правильно загадывать желание при звездопаде: в Украине начинается звездопад Персеиды 2019

Лучше наблюдать Персеиды в местах подальше от городских огней, где наиболее темное и чистое небо.
Звездопад 2019 Украина увидит под конец лета – в августе 2019. Ждать осталось уже недолго.
С научной точки, это не звездопад – просто люди с Земли видят, как сгорают метеоры. Но романтическую традицию загадывать желания никто не отменял.
Когда будет звездопад в Украине 2019
Звездопад Персеиды 2019 традиционно начинается в августе. Наблюдать поразительное зрелище можно уже на этих выходных: он начнется в ночь со 2 на 3 августа.
Своего пика Персеиды в августе достигнут 11-13 числа.
Очевидцы звездопада прошлых лет уверяют, что это незабываемое зрелище.
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Персеиды: где наблюдать
Лучше выбирать локации подальше от городских огней, где наиболее темное и чистое небо.
Вот для примера несколько мест под Киевом, где можно наблюдать Персеиды:
- Голубые озера по Новообуховской трассе – 20 километров от Киева;
- село Зазимье – 30 километров;
- озера между Заборьем и Бобрицей – 20 километров;
- село Гореничив – 30 километров.
А кому-то, вероятно, подойдет и ближайшее чистое поле.
Как правильно загадывать желание при звездопаде
Есть несколько несложных правил, как загадать желание на падающую звезду:
- Сформулировать его заранее, чтоб в нужный момент не растеряться.
- Формулировать четко и конкретно: не абстрактное "много денег", а "насобирать денег на свою квартиру до конца этого года", к примеру – и желательно употреблять глагол в настоящем времени.
- Он должно быть реальным: грудь на три размера без пластической операции вырастет вряд ли (если вы еще не подросток). Или вырастет, но с сюрпризом: женская грудь у величается на 400 г при наборе каждых 10 кило общего веса. Так что как бы потом не пришлось загадывать про похудение…
- Желание нужно держать в секрете.
- Обозначьте для себя сроки исполнения желания – но только реалистичные.
- Не зацикливайтесь на своем желании – иначе рискуете запустить другие сферы жизни.
Психологи говорят, что, сформулировав желание подобным образом, вы сами себя запрограммировали на верный образ действий. То есть вы как минимум снимете ряд психологических барьеров с себя.
Звездопад Персеиды: фото
Предлагаем вам яркие фото звездопада прошлого года, чтобы вы могли легче представить, что вас ждет в нынешнем.