Как правильно загадывать желание при звездопаде: в Украине начинается звездопад Персеиды 2019

Когда и где наблюдать звездопад Персеиды 2019 / Reuters

Звездопад 2019 Украина увидит под конец лета – в августе 2019. Ждать осталось уже недолго.

С научной точки, это не звездопад – просто люди с Земли видят, как сгорают метеоры. Но романтическую традицию загадывать желания никто не отменял.

Когда будет звездопад в Украине 2019

Звездопад Персеиды 2019 традиционно начинается в августе. Наблюдать поразительное зрелище можно уже на этих выходных: он начнется в ночь со 2 на 3 августа.

Своего пика Персеиды в августе достигнут 11-13 числа.

Очевидцы звездопада прошлых лет уверяют, что это незабываемое зрелище.

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Персеиды: где наблюдать

Лучше выбирать локации подальше от городских огней, где наиболее темное и чистое небо.

Вот для примера несколько мест под Киевом, где можно наблюдать Персеиды:

Голубые озера по Новообуховской трассе – 20 километров от Киева;

село Зазимье – 30 километров;

озера между Заборьем и Бобрицей – 20 километров;

село Гореничив – 30 километров.

А кому-то, вероятно, подойдет и ближайшее чистое поле.

Как правильно загадывать желание при звездопаде

Есть несколько несложных правил, как загадать желание на падающую звезду:

Сформулировать его заранее, чтоб в нужный момент не растеряться. Формулировать четко и конкретно: не абстрактное "много денег", а "насобирать денег на свою квартиру до конца этого года", к примеру – и желательно употреблять глагол в настоящем времени. Он должно быть реальным: грудь на три размера без пластической операции вырастет вряд ли (если вы еще не подросток). Или вырастет, но с сюрпризом: женская грудь у величается на 400 г при наборе каждых 10 кило общего веса. Так что как бы потом не пришлось загадывать про похудение… Желание нужно держать в секрете. Обозначьте для себя сроки исполнения желания – но только реалистичные. Не зацикливайтесь на своем желании – иначе рискуете запустить другие сферы жизни.

Психологи говорят, что, сформулировав желание подобным образом, вы сами себя запрограммировали на верный образ действий. То есть вы как минимум снимете ряд психологических барьеров с себя.

Звездопад Персеиды: фото

Предлагаем вам яркие фото звездопада прошлого года, чтобы вы могли легче представить, что вас ждет в нынешнем.

Звездопад Персеиды: видео