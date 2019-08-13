"Запущенная ситуация": в Кремле оценили перспективы встречи Зеленского с Путиным

Дмитрий Песков оценил вероятность встречи Зеленского с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал текущее состояние отношений между Украиной и Россией как "запущенной ситуацией".

В то же время он прокомментировал перспективы переговоров между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"Само себе общение двух глав государств - это тот факт, который можно оценить только положительно. Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения", - подчеркнул Песков во время брифинга для журналистов.

Он также конкретизировал: "Путин весьма прагматичный собеседник, для него главное - не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора", передает tass.ru.

Напомним, 7 августа Зеленский провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе. Президент Украины также подчеркнул необходимость как можно скорее встретиться с лидерами "нормандской четверки".