"Запущенная ситуация": в Кремле оценили перспективы встречи Зеленского с Путиным

13 августа 2019, 14:41

Президент РФ проведет встречу с французским лидером.

Зеленский и Путин
Дмитрий Песков оценил вероятность встречи Зеленского с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал текущее состояние отношений между Украиной и Россией как "запущенной ситуацией".

В то же время он прокомментировал перспективы переговоров между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"Само себе общение двух глав государств - это тот факт, который можно оценить только положительно. Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения", - подчеркнул Песков во время брифинга для журналистов.

Он также конкретизировал: "Путин весьма прагматичный собеседник, для него главное - не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора", передает tass.ru.

Напомним, 7 августа Зеленский провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе. Президент Украины также подчеркнул необходимость как можно скорее встретиться с лидерами "нормандской четверки".

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Россия Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков Украина
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