Гибель бойцов на Донбассе и Путин: Зеленский поговорил по телефону с Макроном

Зеленский поговорил с Макроном по телефону / скриншот

7 августа, в среду, президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макронон.

По информации, во время телефонного разговора Зеленский проинформировал президента Франции о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела на Донассе.

Глава государства отметил, что это не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью срыв мирного процесса, начатого украинской стороной.

Кроме того, Зеленский также сообщил Макрону о других шагах, направленных на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, в частности, о восстановлении инфраструктуры и обмене пленными, сообщили в пресс-службе.

Также украинский гарант уведомил Макрона о своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа, и во время которого он призвал к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращению моряков и других пленных.

Отметим, президент Украины призвал лидеров стран нормандской четверки срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта.

Со своей стороны Эммануэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины и согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время.

Макрон добавил, что свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

Читайте такжеГлавный итог встречи Макрона и ЗеленскогоНапомним, 6 августа Владимир Зеленский публично обратился к Меркель, Путину и Макрону. Украинский президент призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.

7 августа Владимир Зеленский во второй раз за свою каденцию провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, разговор был долгим. Они обсудили обострение на Донбассе после убийства четырех бойцов ВСУ накануне.

"Я сегодня с утра, только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел – ред.) нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей", — заявил Зеленский.