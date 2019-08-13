В Польше рассказали, почему им нужно в стране как можно больше военных из США

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Официальная Варшава всецело поддерживает решение об увеличении американского военного контингента в Польше.

С таким заявлением во вторник, 13 августа, выступил руководитель польского МИД Яцек Чапутович.

"Мы сотрудничаем с США в рамках нашего соглашения по увеличению присутствия американских военных в Польше", − заявил он.

Как полагает Чапутович, увеличение количества американских военных в Польше − крайне важный вопрос обеспечения безопасности страны в частности и региона в целом.

"Мы говорили о прибытии еще тысячи солдат в нашу страну, то есть увеличении контингента с 4,5 тысячи до 5,5 тысячи человек", — подытожил он.

Напомним, ранее в Польше рассказали о пользе размещения ракет США вблизи Украины. До этого СМИ сообщали о том, что Пентагон отказался создавать военную базу в польских пределах.