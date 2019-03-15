США отказались создавать военную базу в Польше - СМИ

Польша / Zaxid.net

США отказали Польше в военном усилении страны.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в польской дипломатии.

По словам собеседников издания, Варшаве не удалось уговорить Вашингтон создать постоянную военную базу на территории страны. В заявлении Пентагона для Министерства нацобороны Польши говорится, что предложение США "не совсем совпадает с ожиданиями Варшавы".

Как отмечает издание, сейчас в Польше дислоцированы 4,5 тысячи американских солдат и батальон Североатлантического альянса на военной базе в Бемово Писке, состоящий из военнослужащих США.

В октябре прошлого года глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в планах ведомства - восстановление полка польских вооруженных сил на границе с Россией.

В сентябре 2018 года на встрече президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды было объявлено о намерении Варшавы принять "больше американских подразделений".

"Польша хочет внести очень большой вклад в отношения с США и иметь (военное) присутствие, и, конечно же, это мы обсудим. Мы серьезно относимся к этому. Я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и это то, что мы рассматриваем", - заявлял Трамп.