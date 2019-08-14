"Лихость, кураж и молодость": Хирург пораболепствовал по поводу Путина-мотоциклиста

14 августа 2019, 21:49

Скандальный Александр "Хирург" Залдостанов растекся в комплиментах по поводу недавней поездки Владимира Путина на мотоцикле.

Путин
Владимир Путин и Александр Залдостанов (Хирург) / КП

Одиозный российский общественный деятель, лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (более известный как Хирург) в крайне подхалимском тоне оценил навыки президента Владимира Путина как мотоциклиста.

"В президенте России присутствует лихость, кураж и молодость. Это мои наблюдения. К примеру, для того чтобы подняться на мотоцикле в гору, да еще и с двумя пассажирами, каждый из которых весит в два раза больше, чем водитель, надо иметь высокое мастерство управления мотоциклом", − заявил он в комментарии СМИ.

Напомним, несколько дней назад Владимир Путин в аннексированном Крыму в окрестностях Севастополя проехался на мотоцикле Урал с коляской. За что и был нещадно раскритикован пользователями Сети.

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Хирург мотоцикл Владимир Путин Александр Залдостанов
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