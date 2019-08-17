В Госдепе высказали недовольство налоговой политикой Украины

Налоги Украины негативно оценили в США / Фото: УНИАН

В США обнародовали список стран с недостаточной прозрачностью налоговой политики, в который попала и Украина.

Как сообщается в докладе Госдепа США, в общедоступных документах в 2018 году было отражено недостаточное количество информации.

"Не все ассигнования на государственные предприятия и доходы были отражены в общедоступных документах", – говорится в материалах.

В Госдепе уточнили, что у ведомства есть вопросы к тому, как в Украине в минувшем году выдавались контракты и лицензии на добычу природных ресурсов.

Однако в докладе позитивно оценили аудит крупных госпредприятий.

Напомним, партия Слуга народа взялась за мелкий бизнес – там разрабатывают меры по борьбе со злоупотреблениями физических лиц-предпринимателей (сокращенно ФЛП или ФОП), хотят ограничить возможности уклонения от уплаты налогов.