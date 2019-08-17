В Крыму военные случайно запустили 700-килограммовую ракету

Ракета Х-29ТД могла снести Саки / kommersant.ru

В Крыму российские военные случайно запустили на аэродроме в Саках авиационную управляемую ракету Х-29ТД.

Инцидент произошел еще 1 октября 2017 года, когда два техника проверяли ракету на аппаратуре комплекса Ока. Но в Минобороны РФ скрыли информацию, и СМИ узнали о ЧП только сейчас, когда военным огласили приговор, передает Коммерсант.

700-килограммовая ракета длиной 4 метра снесла ворота и часть стены ангара. К счастью, ее 100-килограммовая взрывная часть не сработала.

Ущерб из-за случайного пуска ракеты оценивается в 45 миллионов рублей (около 17 млн грн). Двое военнослужащих возместили по три тысячи рублей.

Кроме того, оному военному назначили наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, а второму — год ограничения с выплатой 10%.

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