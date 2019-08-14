Взрывы под Архангельском:  в США подозревают испытание Россией гиперзвуковой ракеты

14 августа 2019, 07:29

Вашингтон пока не готов сказать, был ли это ядерный взрыв. Но радиоактивные элементы присутствовали.

Взрыв
Взрыв в воинской части в поселке Нёнокса прозвучал 8 августа / Скриншот

В США считают, что взрыв, который произошел на прошлой неделе в Архангельской области России, был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля.

Как сообщил высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа, официальный Вашингтон пока не может окончательно подтвердить, что под Северодвинском произошел ядерный взрыв, но считает, что радиоактивные элементы присутствовали, пишет Reuters.  Чиновник также добавил, что попытки России разработать гиперзвуковые крылатые ракеты ставят под сомнение необходимость продления договора между РФ и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Срок действия соглашения New START (СНВ-III) истекает в начале 2021 года.

Читайте также"Неудачные испытания": эксперт назвал возможную истинную причину взрыва на полигоне в РоссииНапомним, 8 августа в воинской части в поселке Нёнокса в Архангельской области произошел взрыв во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России. По данным Минобороны РФ, в результате погибли два человека, шестеро - пострадали.  Российские СМИ называют иные цифры: якобы два человека погибли, а 15 - получили ранения.

В российском Минобороны подробности проишествия не разглашают. В то же время в военном ведомстве заявляли, что никаких вредных выбросов в атмосферу не зафиксировано, а радиационный фон вблизи места взрыва и пожара - в норме.

Местное население не поверило заявлениям властей о нормализации радиационного фона, поэтому россияне экстренно раскупили в аптеках весь йод, спасаясь от радиации.

9 августа стало известно, что системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона. В связи с этим район Двинского залива Белого моря закрыли для свободного плавания.   В тот же день, 9 августа, в Москву доставили шестерых пострадавших после взрыва.  

13 августа стало известно, что после взрыва ракеты уровень радиации в Северодвинске превысил норму в 4-16 раз. В соответствии с данными на сайте Росгидромета, среднее значение фона для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч. При этом уровни радиации 8 августа в шести пунктах города составляли в среднем от 0,45 мкЗв/ч до 1,78 мкЗв/ч.

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Россия США взрывы крылатая ракета Архангельск ядерный взрыв новости России
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