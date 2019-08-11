При взрыве на полигоне в РФ погибли испытатели Росатома: названы имена

11 августа 2019, 21:35

Жизни пострадавших при взрыве в Архангельской области находятся вне опасности, сообщил директор Российского федерального ядерного центра.

Взрывы в Архангельской области - Обнародованы имена сотрудников Росатома, погибших в результате взрыва на полигоне
Обнародованы имена сотрудников Росатома, погибших в результате взрыва на полигоне / Скриншот

Погибшие под российским городом Северодвинск Архангельской области в результате взрыва на полигоне сотрудники госкорпорации Росатом были испытателями, которые также работали в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Из-за взрыва в Архангельской области погибли Алексей Вьюшин, Владислав Яновский, Вячеслав Липшев, Евгений Коратаев и Сергей Пичугин, рассказал директор института Валентин Костюков в эфире Канала-16.

По его словам, пострадавшие при взрыве на полигоне сотрудники Росатома получили травмы средней тяжести. "…в основном, - это переломы… части сделаны операции, жизнь их находится вне опасности", - заявил директор.

Костюков добавил, что Росатом представил в администрацию президента Владимира Путина документы на награждение погибших.

Читайте также"Неудачные испытания": эксперт назвал возможную истинную причину взрыва на полигоне в России"…Испытатели, связанные с этим видом деятельности, конечно, являются национальными героями, и мы подспудно всегда считали их элитой Российского федерального ядерного центра, потому что именно испытатели, через их руки проходят все идеи…, все изделия, и они их испытывают в самых невероятных условиях…", - сказал он.Ранее стало известно, что 8 августа в России на военном полигоне произошел взрыв во время проведения испытаний реактивного двигателя. В российском Минобороны сообщили, что погибли два человека, а шесть - пострадали.

Позже выяснилось, что погибли пять сотрудников Росатома, а трое - получили травмы и ожоги. СМИ писали, что после взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали повышение радиационного фона.

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Россия жертвы взрыв полигон Владимир Путин Росатом Валентин Костюков Северодвинск
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