Взрыв при испытании двигателя в России: погибли пять сотрудников Росатом

Из-за взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатом / Скриншот

В Российской Федерации в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостного реактивного двигателя погибли пять сотрудников госкорпорации Росатом, а трое - получили травмы и ожоги.

Сотрудники Росатома погибли во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением источников питания двигателя, сообщили в департаменте коммуникации корпорации, пишет ТАСС.

По данным агентства, пострадавших доставили в специализированное медучреждение.

Напомним, 8 августа под Северодвинском Архангельской области на военном полигоне произошел взрыв. Позже сообщалось, что в результате взрыва погибли два человека, а шестеро - госпитализированы. Потом появилась информация, что в Северодвинске зафиксировали повышение радиационного фона.