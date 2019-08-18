"Путин приказал убить детей из огнеметов": раскрыт шокирующий факт трагедии в Беслане

Беслан: Путин виноват, на нем трупы детей – журналист

Российский лидер Владимир Путин лично одобрил приказ открыть огонь школе в Беслане в 2004 году, которую тогда захватили террористы. Результатом этого обстрела стали 334 погибших заложника, большинство из которых дети.

"…правление Путина началось со взрывов домов, войны в Чечне, с массовой истерии по поводу так называемого чеченского следа в этих взрывах. Это очень хорошая подготовка для создания серьезной диктатуры", – цитирует Крым. Реалии публициста, автора книги "Меньше знаешь – крепче спишь: дорога к террору и диктатуре в правление Ельцина и Путина" Дэвида Саттера.

Читайте также"Путин – вор, пусть Ходорок башляет": в Москве прошли очередные протесты - видеоПри этом публицист так охарактеризовал самого президента РФ: "Путин – это человек, который одобрил приказ открыть огонь по спортзалу в Беслане, который был переполнен детьми и родителями, из огнеметов и гранатометов".

​Напомним, рейтинг Путина навернулся до жалкого минимума. Уровень электоральной поддержки Путина рухнул из-за протестов в Москве.

Как сообщалось, матерей погибших школьников будут судить за надпись "Путин — палач Беслана". Женщины пришли на траурную церемонию в футболках с такими надписями.