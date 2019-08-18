"Путин приказал убить детей из огнеметов": раскрыт шокирующий факт трагедии в Беслане

18 августа 2019, 16:40

Публицист подвел итоги 20-летия правления Путина в России.

Беслан - Путин виноват, на нем трупы детей – журналист
Беслан: Путин виноват, на нем трупы детей – журналист

Российский лидер Владимир Путин лично одобрил приказ открыть огонь школе в Беслане в 2004 году, которую тогда захватили террористы. Результатом этого обстрела стали 334 погибших заложника, большинство из которых дети.

"…правление Путина началось со взрывов домов, войны в Чечне, с массовой истерии по поводу так называемого чеченского следа в этих взрывах. Это очень хорошая подготовка для создания серьезной диктатуры", – цитирует Крым. Реалии публициста, автора книги "Меньше знаешь – крепче спишь: дорога к террору и диктатуре в правление Ельцина и Путина" Дэвида Саттера.

Читайте также"Путин – вор, пусть Ходорок башляет": в Москве прошли очередные протесты - видеоПри этом публицист так охарактеризовал самого президента РФ: "Путин – это человек, который одобрил приказ открыть огонь по спортзалу в Беслане, который был переполнен детьми и родителями, из огнеметов и гранатометов".

​Напомним, рейтинг Путина навернулся до жалкого минимума. Уровень электоральной поддержки Путина рухнул из-за протестов в Москве.

Как сообщалось, матерей погибших школьников будут судить за надпись "Путин — палач Беслана". Женщины пришли на траурную церемонию в футболках с такими надписями.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Беслан Владимир Путин Саттер
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:42
"Выходим, выходим!": появились жуткие подробности пожара в отеле Токио Стар в Одессе
16:40
"Путин приказал убить детей из огнеметов": раскрыт шокирующий факт трагедии в Беслане Видео
16:30
"Mercedes не купишь": Разумков оценил зарплату народных депутатов Видео
16:16
Янтарная мафия пошла в наступление: дерзкие копатели плевали на копов – фото Видео
15:58
Дипломат объяснил, как Украина теряет признаки государства Видео
15:41
На Канарских островах пылают леса – жуткие видео
15:40
"Безалаберность силовиков": прокурор объяснил, как Грымчака упекли в СИЗО с ошибками в документах Видео
15:35
Кравчук рассказал, почему первые 100 дней Зеленского уникальны для Украины
15:22
В Молдове застрелился известный бизнесмен
15:04
Затронет каждого: украинцам готовят сюрприз с декларациями о доходах
15:01
"Турист из немытой везет даже туалетную бумагу": в Крыму провалился курортный сезон - фото Фото
14:48
В чем польза зелени для мужчин и женщин: топ-5 самой полезной зелени Видео
14:09
Разумков рассказал, когда и как закончится война на Донбассе
14:04
"Чепуха, эвакуации не было": разведка США рассекретила шокирующий отчет о Чернобыльской аварии
13:59
Ракицкий спровоцировал драку в чемпионате России
13:45
В США предложили новый хитрый план в борьбе против РФ и Северного потока-2
13:42
Наглый побег в Румынию: пограничники обстреляли автомобиль на границе
13:23
День независимости 2019 – суббота: будет ли дополнительный выходной Видео
13:19
Адский пожар в одесском отеле Токио Стар: часть погибших опознали Фото Видео
12:57
Красная свадьба в Кабуле: теракт в Афганистане унес более 60 жизней
12:31
Прогноз погоды на Яблочный спас 2019 обещает раскрутку жары Видео
12:06
Бизнесмен из США обвинил Порошенко в махинациях на миллиарды долларов - детали
11:51
Преображение Господне: приметы, традиции и что это вообще за праздник Видео
11:30
"Разину не хватает пиара": Представитель Шатунова высказался о его отказе от песен Ласкового мая
11:02
Чиновник рассказал, как в Крыму пытаются водной блокадой "отмазаться" от Кремля
10:46
Те, кого давно пора списать в утиль мнение
10:17
Новый исход: наркобарона-беглеца Сильвера экстрадировали из Украины в Израиль
10:12
Михайличенко сравнили с Пьером Ришаром
09:42
Скончался известный итальянский спортсмен
09:26
Тайсон признался в употреблении марихуаны
09:20
"Чемодан без ручки": На росТВ озвучили подлый план Путина по оккупации Донбасса Видео
09:13
UFC 241: результаты всех боев турнира
08:58
Ошибочка вышла: Трамп не разобрался и оскорбил своего поклонника
08:56
Прогноз погоды на неделю: Украину ждет новый температурный пик – синоптик Видео
08:50
UFC 241: Миочич вырубил Кормье и вернул чемпионский пояс Видео
08:38
Как режим Порошенко превратился в банду Порошенко мнение
08:31
Матч чемпионата Украины завершился массовой дракой фанатов
08:22
"Киев - русский город": Гиркин рассыпался в бреде об Украине и украинцах
08:10
UFC 241: Диас победил Петтиса Видео
07:48
"Крупнейшая угроза": Порошенко поразмышлял о страхах России и Кремля
06:57
Отменит ли Зеленский финансирование партий мнение
06:33
Боб - самая модная стрижка 2019-2020, которая подходит всем женщинам – 30 фото Фото Видео
06:06
Добрі та веселі привітання з Яблучним спасом 2019 – картинки та тексти Фото
05:28
Супероружие Нибиру разбомбило Луну: уфологи пугают концом света до начала осени
05:01
"Зеленский - не всемогущ": журналист объяснил, когда Украина вернет Крым
04:22
"Свисток зачетный": Бесстыжая Серябкина показала огромные соски и грудь
03:17
Воры молодости: ученые назвали продукты, которые ускоряют старение кожи
02:40
Знаменитая актриса поведала, как отказала в сексе Ди Каприо
01:55
"Жаркая" Maruv взбудоражила сеть фигурой в латексном костюме Фото
01:28
Ученые назвали идеальный продукт для людей с повышенным давлением
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять