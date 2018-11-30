Путин выдал себя людоедской шуткой о младенцах на завтрак

Путину все сошло с рук/ Reuters

"Такое впечатление, чтобы они не сделали - им все сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак - им, наверное, подадут и младенцев. А что же скажут. Они хотят кушать. С этим ничего не поделаешь. Но это очень близорукая политика" - это заявление Владимира Путина об Украине.

Классическая проекция: перенос с себя на другого. Именно Путину все сходит с рук, именно по отношению к нему Запад ведет близорукую попустительскую политику, мирится с его преступлениями, как с неизбежностью.

Читайте такжеПутин обязательно нападет на УкраинуИ людоедская шуточка с младенцами на завтрак неслучайна. Владимир Путин - детоубийца. Он это знает и выдает себя в оговорках и спонтанных шутках, в которых, как известно по Фрейду, проявляются "неразрешённые подсознательные конфликты и вытесненные желания". Путин отдал приказ штурмовать переполненную учениками школу в Беслане с помощью танков. В российскую историю он так и войдет, как детоубийца, сжигавший детей из огнеметов.

Тогда ему все сошло с рук. Детоубийцу даже не выгнали из большой восьмерки. Западные политики посмотрели, как "он съел на завтрак" детей Беслана и сказали: "ничего не поделаешь".

Потом было еще много убитых Путиным детей: чеченских, грузинских, украинских, сирийских, - сожженных из огнеметов, отравленных газами, погибших при обстрелах "ихтамнетов". А мир "близоруко" все это продолжал терпеть. Вот и последний пиратский захват украинских судов и моряков мировое сообщество, в общем-то, безропотно проглотило.