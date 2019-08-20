В Еврокомиссии назвали сроки встречи по газу с Украиной и ЕС

В ЕК анонсировали трехсторонние газовые переговоры / Reuters

Трёхсторонняя министерская встреча по газу ЕС-Украина-Россия может состоятся с 16 по 22 сентября.

Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС.

"Мы предложили России и Украине провести трёхстороннюю встречу по газу на неделе с 16 по 22 сентября. Ожидаем ответа", — сказала она.

Напомним, в Украине рассказали о разработке схемы поставки реверсного газа из Румынии.

Ранее стало известно, как Украина готовится к завершению транзита газа из РФ в Европу. По словам представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса, власти Украины намереваются до отказа заполнить газохранилища − в рамках подготовки к худшему сценарию, в ходе которого российская корпорация Газпром полностью прекратит транзит "голубого топлива" в Европу через нашу страну.