"Куриная лапка на шее": российский министр в "парике Кобзона" вызвал истерику в Сети

Минист образования РФ носит браслет от порчи / twitter.com/EestiKroon

Министр образования России Михаил Котюков вызвал истерику в соцсетях.

Дело в том, что министра уличили в ношении браслета с ликами святых. Отметим, такие украшения-обереги от сглаза и порчи продают в церковных лавках.

Россияне удивляются, зачем министру, который ведает наукой и образованием, религиозные атрибуты.

Кроме того, в комментариях также пишут, что министр носит "парик Кобзона".

"Судя по парику от Кобзона, он пережил чудо. Ну и вам, когда вас онкология скрутит, желаю пережить. Здоровья всем. Душевного тоже", - высказался пользователь Сети.

"Это оберег от иностранных ученых", - сказал некто под ником ЕвгенийП.

"Он бы ещё куриную лапку на шею повесил, рядом куклу Вуду посадил и все равно его ничего не спасёт", - сказала Уля Уляс.

"Православие головного мозга на лицо. С таким министром путь в средневековье невероятно ускорится", - считает Вадим Шитик.

"И первого фото достаточно чтобы понять - перед нами скрепный нарк с причёской под Кашпировского", - добавил некто под ником Джей.

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