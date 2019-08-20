Рандеву Зеленского и Путина: в Кремле развеяли надежду на скорое свидание

Дмитрий Песков заявил, что наметок на встречу с Зеленским нет / Reuters

20 августа, во вторник, в Кремле после слов президента России, которую ранее Макрон назвал "глубоко европейской страной", о возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским при определенных условиях, уточнили, что предварительных договоренностей об этом нет.

"Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским", – разъяснил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По словам Пескова, нет никакого продвижения по срокам встречи в "нормандском формате".

Также Песков отметил, что "есть определенные сроки проведения встреч экспертов, встреч помощников президентов", и "там и будет идти на экспертном уровне подготовка".

Читайте такжеПутин похвастался, что беседы с Зеленским внушают ему оптимизмКроме того, пресс-секретарь Путина обратил внимание на то, что помощники президентов должны провести встречи "в обозримой перспективе".

Напомним, ранее Путин начал шантажировать Зеленского условиями для встречи. Президент страны-агрессора заявил, что готов встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках "нормандского формата". Хозяин Кремля считает, что "любая встреча, в том числе и встреча в "нормандском формате", должна приводить к конкретным результатам".