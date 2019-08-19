"Ляшко сзади шоколадного пристроился": странное фото вызвало резонанс в Сети

Ляшко, Порошенко, Ющенко и Тимошенко в 2004 году / facebook.com/sergonaumovich

В Соцсетях активно обсуждается эпическое фото 2004 года, на котором в одном кадре Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и Олег Ляшко.

Отметим, на снимке все в оранжевых шарфиках и галстуках, это период "оранжевой революции" 2004 года.

Юлия Тимошенко в шубе, со знаменитой "косой", под шубой видно оранжевый свитер. Привлекает внимание чем-то озабоченный Виктор Ющенко. На заднем плане – вечно молодой и не стареющий Олег Ляшко, который на досрочных выборах в Раду в июле 2019 потерпел фиаско. Петр Порошенко при этом что-то шепчет Ющенко.

"Боги паразитизма. Никогда не работали и ничего хорошего не принесли, кроме миллиардов убытков и десятков тысяч отобранных жизней. На фото наказание, посланное за какие-то грехи", - прокомментировал фото Евгений Сегеда.

"Эластичность снимка...а петья, как всегда, кипишует "шеф! фсьо пропало! лошадью ходи!", - добавил Виктор Ковтун.

"Вспомнились слова из песни... "Как молоды мы были, и ....", вспоминаю и начинает подташнивать. После этих событий, в обещания не верю, и не голосую, да... ещё стал дальтоником, все политические партии одного цвета", - отметил Иван Крымов.

"Піздобул, Шляшко, Шоколадньій Заец и – Прьінцесса", - высказался Олег Леонтьев.

"Любі друзі...злочинці, що нищили нас всі ці роки...", - добавила Елена Лютая.

"А Ляшко как раз именно сзади шоколадного пристроился))) Уже тогда догадывался с кем сработается и идейно, и физически", - считает Игорь Усенко.

"Хлопчак на задньому планi дума:" кому ж тут треба вiдсмоктати шоб кар'ера швидше зростала?", - высказался Игорь Полтавский.

"Все помаранчевые? Как быстро перекрашиваются...", - добавил Валерий Плоскина.

"А Ляшко чи молодильних яблучок десь накрав - в одній порі, що тоді, що зараз", - подчеркнула Анна Чижикова.

Напомним, ранее Петра Порошенко пытались забросать яйцами после допроса в ГБР. 12 августа пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Экс-гаранта допрашивали два часа в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой.

Когда бывший президент Украины выходил из здания ГБР, неизвестные попытались забросать его яйцами, однако попали в нескольких журналистов.