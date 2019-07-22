"Ходит в Бриони, бла-бла-бла популизм": эксперт назвал причины фиаско Ляшко на выборах

Ляшко проиграл выборы вполне закономерно / УНИАН

В новоизбранной Верховной Раде не будет Радикальной партии Ляшко. А виноват в этом Зеленский, который выбил из-под ног у "главного радикала" его электоральное поле, рассказал в комментарии Главреду эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

"Часть людей люмпенизированного электората нашла своего политика, который объединяет в себе и комические, и эпатажные, и медийные свойства в лице Владимира Зеленского. Знаю множество людей, которые "по-приколу" голосовали за Ляшко, а теперь не видят в этом смысла и голосуют за Зе", - объяснил эксперт.

По словам Октисюка, "радикалы" получали огромные ресурсы от олигархов, но не вкладывали их в развитие сетей, то есть был очень плохой менеджмент.

"Известны примеры, когда они не платили людям вознаграждения за проделанную работу, "кидали" людей в регионах, да и вообще это был неподкрепленный "бла-бла-бла популизм", который многих достал. В современном обществе сложно утаить, что, казалось бы, простой парень Ляшко ходит в Бриони и путешествует на самолетах", - подчеркнул эксперт.

Читайте также"Закрой свое хавало паршивое": Саакашвили и Ляшко расплевались в прямом эфиреОктисюк обратил внимание, что такая же участь может постигнуть и Зеленского.

"Людей со временем начнет доставать тот факт, что простой парень Зе ездит на Тесле. И тогда его рейтинги неизбежно начнут падать", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, Слуга народа может получить 227 "штыков" и создать монокоалицию.

Также ранее стало известно, кто из одиозных политиков не попал в парламент.