Со сбитой спесью: Мария Захарова станцевала лезгинку - видео

Мария Захарова / Фото: Reuters

Одиозная официальная представительница МИД РФ Мария Захарова пустилась в пляс и исполнила народный кавказский танец лезгинка на публике.

Видео ее плясок было опубликовано на портале YouTube. Также известно, что Захарова станцевала лезгинку прямо в одной из секций (обучения кавказским танцам) молодежного форума "Машук-2019".

Напомним, накануне Захарова попыталась "наехать" на комментарий Владимира Зеленского по поводу возвращения России в Большую семерку - мол, "президенту Украины подсунули бессмысленный набор букв".

В ответ практически сразу же со спикера МВД РФ сбила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, которая назвала Захарову "Машей с Уралмаша".