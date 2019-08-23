В Кремле рассказали о начале диалога Зеленского с Путиным

В Кремле рассказали о диалоге Владимира Зеленского с Владимиром Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о начале диалога между президентами Украины и РФ.

По его словам, его развитие выражается в "определенных контактах", передает РБК.

"Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как можно оценить отношения России и Украины в свете новостей о готовящемся обмене заключенными.

Читайте такжеПутин похвастался, что беседы с Зеленским внушают ему оптимизмКроме того, он также отметил, что в скором времени президент России Владимир Путин сделает "важное заявление".

"Путин сделает важное заявление. В самое ближайшее время оно будет опубликовано", — добавил Песков.

Напомним, ранее Зеленский пообещал скорый обмен пленными между Украиной и Россией.