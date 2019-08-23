"Берет на себя риск": в МИД оценили прямые переговоры Зеленского с Путиным

Украине необходимо пробовать новые подходы к разрешению конфликта с РФ, считает Елена Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль прокомментировала прямые переговоры президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина.

По ее словам, это являются новым подходом главы Украинского государства к решению конфликта между двумя странами.

"Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск. Я уважаю людей, которые берут на себя риск", - сказала она в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Читайте такжеПутин похвастался, что беседы с Зеленским внушают ему оптимизмЗеркаль подчеркнула, что находясь в ситуации конфликта с РФ уже более пяти лет, Украине необходимо пробовать новые подходы к его разрешению.

"Я не исключаю, что новый или иной подход может дать какую-то реакцию. Всегда какие-то неожиданные движения несут как риск, так и возможность. Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет. Но если не менять поведение, не давать создавать креативных идей, не подходить инновационно к типичным событиям, то ты не получишь никакого шанса на другой результат", - добавила она.

Напомним, ранее Путин заявил, что готов встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках "нормандского формата".