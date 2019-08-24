Стало известно, зачем Москалькова приезжала в Киев

Кирилл Вышинский якобы сам отказался от обмена / УНИАН

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 23 августа на один день прибыла в Киев. Стало известно, что российский омбудсмен внезапно нагрянула в столицу Украины, чтобы главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского внесли в список на обмен.

Как сообщает Telegram-канал Легитимный со ссылкой на источники в Кремле, эту задачу поставил президент России Владимир Путин.

"Сейчас жуткий переполох в "управлении приграничного сотрудничества РФ", и у "силовиков", как это поручение выполнить. Тянуть больше нельзя, в личных договоренностях с Макроном, было сказано, что обмен произойдёт в течение недели", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Артур Журбенко из Правового контроля Украины сообщил в Facebook, что Москалькова пыталась убедить Вышинского согласиться на внесение его имени в список на обмен.

Напомним, росСМИ сообщали, что до конца августа на родину могут вернуться более 60 находящихся под стражей россиян и украинцев, в том числе и задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинские моряки. При этом украинского режиссера Олега Сенцова в списках не будет, а главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский якобы сам отказался от обмена. В целом, Москва передаст Киеву 33 человека, столько же должны уехать в обратном направлении.