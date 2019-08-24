Стало известно, зачем Москалькова приезжала в Киев

24 августа 2019, 10:02

Владимир Путин поставил омбудсмену важную задачу.

Кирилл Вышинский
Кирилл Вышинский якобы сам отказался от обмена / УНИАН

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 23 августа на один день прибыла в Киев. Стало известно, что российский омбудсмен внезапно нагрянула в столицу Украины, чтобы главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского внесли в список на обмен.

Как сообщает Telegram-канал Легитимный со ссылкой на источники в Кремле, эту задачу поставил президент России Владимир Путин.

"Сейчас жуткий переполох в "управлении приграничного сотрудничества РФ", и у "силовиков", как это поручение выполнить. Тянуть больше нельзя, в личных договоренностях с Макроном, было сказано, что обмен произойдёт в течение недели", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Артур Журбенко из Правового контроля Украины сообщил в Facebook, что Москалькова пыталась убедить Вышинского согласиться на внесение его имени в список на обмен.

Напомним, росСМИ сообщали, что до конца августа на родину могут вернуться более 60 находящихся под стражей россиян и украинцев, в том числе и задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинские моряки. При этом украинского режиссера Олега Сенцова в списках не будет, а главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский якобы сам отказался от обмена. В целом, Москва передаст Киеву 33 человека, столько же должны уехать в обратном направлении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев Олег Сенцов Кирилл Вышинский Татьяна Москалькова новости России
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:02
Стало известно, зачем Москалькова приезжала в Киев
09:54
Украинцы отмечают День Независимости: в Киеве начался Марш Достоинства - онлайн трансляция Фото Видео
09:35
Британская The Guardian "вернула" Украине Крым – оккупанты недовольны
09:26
США устами Помпео поздравили Украину с Днем Незавивисмости Видео
09:20
Успеху Зеленского угрожает подход, который сделал его президентом мнение
09:09
Аваков может пойти на повышение в новом правительстве – СМИ
09:08
Вейп убил человека: любитель электронных сигарет отдал концы, у многих рак легких
08:48
Устали отмывать: чехи предлагают России забрать памятник советскому маршалу
08:45
Украину опять обсудят: во Франции собирается "Большая семерка" Видео
08:36
Россияне устали от Путина, теперь им нужен Сталин мнение
08:30
Во Львове коп сбил на пешеходном переходе двух женщин
07:22
Гонка вооружений: разочарованный Путин припугнул мир новыми ракетами Видео
07:18
"Как наркоманка": Серябкина раздвинула ноги на пикантном фото
06:45
В чем настоящая цель Путина в Украине мнение
06:32
Собачка на побегушках: что не так с Днем независимости Украины
06:14
Открытки с Днем независимости Украины и поздравления – яркие и патриотичные Фото
05:49
Вабити: игривая Кароль развлекается сразу с двумя парнями в новом клипе Видео
05:20
Не старые девы: ученые развеяли миф о кошатницах
05:03
Украинские фискалы взялись за химзавод Фирташа
04:50
Встал вес при похудении: диетолог дала действенные советы
03:57
Жестокое убийство журналиста в Черкасской области: обвиняемого отпустили под домашний арест
03:30
Цены взлетят: украинцев предупредили о резком подорожании Видео
03:17
В Днепре голый неадекват устроил игру в салочки с копами Видео
02:51
Аресты и задержания: Украина в ООН рассказала о беспределе РФ в Крыму и на Донбассе Видео
02:35
В США умер один из богатейших миллиардеров мира
02:22
"Большой имиджевый урон": эксперт рассказал, нужно ли посадить Порошенко
02:01
Могут свести в могилу: эксперты назвали привычки, которые вредят организму
01:47
Экс-мэр Варшавы стал бизнес-омбудсменом Украины
01:30
Бури и снегопады: опубликован неожиданный прогноз погоды до конца 2019 года Видео
01:12
Порнозвезда покрасовалась на фото в развратных и пошлых позах Фото
01:02
Два взрыва: ученые Европы сделали заявление по ядерному ЧП в России
00:49
Вика и Неангелов взбудоражила сеть пикантными фото
00:24
Хороший знак для Украины: астролог назвал самый лучший день августа
00:18
"Слишком велик страх": экс-депутат Госдумы спрогнозировал развитие протестов в РФ
00:09
З Днем незалежності, Україно: найкращі вітання та листівки – у прозі, вірші, смс Фото Видео
23 августа, пятница
23:56
После скандала с Трампом Дания и Гренландия усилили оборону
23:27
В НБУ обеспокоены распространением фальшивых 500-гривневых банкнот
23:03
Адвокат пояснил причины задержки с обменом пленных Видео
22:38
Трамп, Макрон, Елизавета II: лидеры поздравляют Украину с Днем независимости Видео
22:24
Ученые нашли идеальный способ, как учить ребенка иностранному языку Видео
21:57
"Пуйло при нежном поглаживании увеличивается": двойник Путина попался на нелепых штанах
21:47
Вакарчук требует от Зеленского изменения Конституции
21:46
Попавшегося на кокаине российского хоккеиста лишили медали чемпионата мира
21:36
День, который перевернет жизнь: назван самый судьбоносный день августа
21:07
Дипломаты США поздравили украинцев поэзией Костенко Видео
21:06
Норвежский клуб подписал контракт с Лионелем Месси
20:55
NASA научно высчитало дату конца света Видео
20:38
Премьер Канады и госсекретарь США озаботились ситуацией в Украине
20:26
15-летний российский спортсмен умер в Болгарии
20:21
Сын погибшего командира батальона им. Дудаева: Зеленский дал гражданство 11 бойцам
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять