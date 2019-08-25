"Х*йло пытается громко пукнуть": Путин забежал в раздевалку к хоккеистам и наделал шума в Сети

25 августа 2019, 09:12

Путин внезапно зашел в раздевалку к хоккеистам и стал героем шуток в Сети.

Путин
Путин забежал в раздевалку к хоккеистам и оказался в центре внимания / Reuters

Соцсети обсуждают видео забежавшего в раздевалку к хоккеистам президента России Владимира Путина, который ранее припугнул мир ракетами.

На кадрах видно, что между президентом РФ и молодыми людьми поставили  странные телеги. Зачем они оказались в кадре и что призваны были прикрыть – тайна за семью печатями.

В то же время пользователи соцсетей предположили, что это была самая настоящая защита – ведь путин очень сильно боится молодежи.

"Молодежь от деда оградили телегами)))) молодежь для него самое опасное и страшное", - подчеркнула Софья Ковалевская.

"Деда и Шута отгородили коробками. Судя по тому, как оператор усиленно не показывает правый край, там куча ФСОшников контролирует игроков, чтоб дедулю не обидели!", - убежден Сергей Асонов.

Кроме того, люди пишут, что тот факт, что Путин опять таскает за собой Медведева, красноречиво говорит о том, что тот – его замена.

"Блин, опять таскает за собой Медведева, опяяять... Уже не в первый раз.. Не хочу, чтоб он опять был президентом", - сказал пользователь Сети.

"Пиарился старый дед, пиарится- гбист сраный, террорист, на свалку истории! Деньги в казну!", - добавил некий Борис.

"Х*йло пытается громко пукнуть", - добавил пользователь Сети Слава.

"Как же надоела эта сраная показуха", - отметил Константин.

Читайте также"Полоний был на десерт": Макрон накормил Путина сорбетом из черных крымских помидоровНапомним, ранее в Финляндии во время общения с журналистами президент России Владимир Путин не смог сказать, где он будет через 5 лет.

Вопрос журналиста звучал так: "На какой позиции вы видите себя после 2024 года".

"Это (неразборчиво – ред.) 2024 года, то об этом рано говорить. Сейчас еще только 2019-й", - сказал дословно Путин.

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соцсети хоккеисты Владимир Путин раздевалка новости России
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