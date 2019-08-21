"Рак мозга": Путин не увидел себя через 5 лет - видео

Путин не смог увидеть себя в 2024 году. / Reuters

21 августа, в среду, в Финляндию во время общения с журналистами президент России Владимир Путин не смог сказать, где он будет через 5 лет.

Вопрос журналиста звучал так: "На какой позиции вы видите себя после 2024 года".

"Это (неразборчиво – ред.) 2024 года, то об этом рано говорить. Сейчас еще только 2019-й", - сказал дословно Путин.

В то же время с соцсетях люди высказали множество разных версий.

Путин ответил на вопрос чем он займется после 2024 года pic.twitter.com/0etB2L2fKi — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 21 серпня 2019 р.

"Да догадываются люди ... будет смотреть как утвердится его либерализм ... диктатура ...", - сказал Игорь Гупало.

"Отвечаю на вопрос, чем буду заниматься после 2024 года. Может быть тоже песни петь начну, если буду уверен, что Россия в надежных руках", - высказался некто под ником Путин говорит.

"Я не знаю на какой позиции я буду в 2024 году, но представить Димона в будущем могу хоть сейчас. Спящим", - добавил этот пользователь Сети.

"До этого времени много что может случиться-рак мозга например. жизнь не предсказуемая штука-преемника лучше назначить не медля", - добавил Дикий Ник.

А кто-то даже Путина на кассе в супермаркете.

Напомним, ранее сообщалось, рейтинг президента России Владимира Путина падает с бешеной скоростью. Эксперты связывают обвал рейтинга с протестами из-за выборов в Мосгордуму - и прогнозируют дальнейшее падение поддержки Путина.

По информации, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Путина проголосовали бы всего 43%, выяснил фонд Общественное мнение (ФОМ).

Отметим, это самый позорный показатель, зафиксированный социологами за минувшие 18 лет. Только в апреле 2001 года рейтинг Путина находился на уровне 42%.