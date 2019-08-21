"Полоний был на десерт": Макрон накормил Путина сорбетом из черных крымских помидоров

Макрон накормил Путина чорбетом из черных крымских помидоров / Фото пресс-службы Кремля

41-летний Эммануэль Макрон, который ранее назвал Россию "глубоко европейской страной", и его 66-летняя супруга Брижит 19 августа угощали Владимира Путина во время его визита в летнюю резиденцию президента Франции форт Брегансон сорбетом из черных крымских помидоров.

Кроме того, президентская чета потчевала российского президента артишоками, телятиной с гарниром из томатов и картофеля c соусом из оливок и анчоусов.

Также стало известно, что яства поручили приготовить молодому, но уже известному в кулинарном мире "трехзвездному" шеф-повару ресторана Золотая волна в Сен-Тропе Арно Донкеле. Повар похвастался, что на тарелках президенты ничего не оставили, передает Коммерсантъ.

А в соцсетях по этому поводу началась жара. Украинцы возмущены.

"Надеюсь, помидоры уже на Миротворце. Коты там уже были, вместе с Куклачёвым, пора и помидоры вместе с четой ))", - отметила Марина Прохорова.

"А полоний был на десерт?", - уточнил в Сети Роман Савенко.

"В миротворце напряглись))) Целый Макрон, быть или не быть. Включить или не включить)))", - высказалась Светлана Гончарова.

"Уверен, что он выбрасывал их под стол", - убежден Приходько Стас.

Напомним, ранее сеть поглумилась над сомнительным комплиментом Путина жене Макрона. Путин вручил Бриджит букет роз, и во время разговора отвесил комплимент: "У вас такой цвет лица шикарный!".

На что Бриджин улыбнулась, и дала неоднозначный ответ.

"Спасибо! Вам надо остаться подольше", - сказала первая леди Франции.