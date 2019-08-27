Путин побахвалился и рассказал, когда газ пойдет по Турецкому потоку

Владимир Путин / Reuters

Уже до конца 2019-го стартуют поставки газа по трубам Турецкого потока в обход Украины, поскольку работы по строительству идут строго по графику.

Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"По графику идет строительство "Турецкого потока". Исходим из того, что уже к концу года российский газ начнет поступать турецким потребителям. А после увеличения мощности "Турецкого потока" за счет второй ветви поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции", − заявил глава Кремля

Напомним, ранее эксперт рассказал, почему "Турецкий поток" гораздо опаснее "Северного потока-2" для Украины. До этого эксперт объяснил, как Украина может остановить строительство "Турецкого потока".