Консорциум озвучил сроки запуска Турецкого потока

Турецкий поток начнет работать в полную силу уже в конце текущего года / turkstream.info

Газопровод Турецкий поток, как ранее и было запланировано, введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

"Проект, как и было запланировано, будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Завершено более 70% работ в рамках строительства приемного терминала в поселке Кыйыкей, которое считается последним этапом реализации проекта. Поэтому, без сомнения, трубопровод будет сдан в эксплуатацию в срок", - цитирует Anadolu представителя консорциума Турецкий поток Аслу Эсен.

Отмечается, что Турецкий поток" предусматривает строительство двух ветвей суммарной мощностью прокачки 31,5 миллиарда кубометров газа в год.

По словам Эсен, морской участок газопровода уже достроен, проводятся испытания по устойчивости и безопасности. Также завершено строительство сухопутного участка газопровода на территории России.

Как известно, Турецкий поток будет снабжать газом, как турецкий рынок, так и европейский, в частности Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию. Запуск газопровода может спровоцировать полное прекращение транзита газа через территорию Украины.

Напомним, один из масштабных проектов корпорации Газпром, газопровод Турецкий поток, крайне опасен для Украины - гораздо более, чем Северный поток-2.