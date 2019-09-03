Политтехнолог рассказал о комплексе Путина

У Владимира Путина был комплекс, сообщил политтехнолог / Reuters

Российский политтехнолог Станислав Белковский сообщил, что в начале президентства у Владимира Путина был комплекс самозванца.

Глава РФ долго не мог поверить, что он действительно является президентом, и смотрел на народ с опаской, рассказал эксперт в эфире телеканала Дождь.

По словам собеседника, Путин рассматривал народ как источник большой тревоги и возможных волнений.

"…Путин приходил, как президент-самозванец. У него был комплекс самозванца… То есть, глубинный народ ассоциируется, как в общем и продолжает ассоциироваться отчасти у Владимира Путина, с угрозой русского бунта бессмысленного и беспощадного", - заявил Белковский.

Политтехнолог полагает, что у президента комплекс самозванца исчез примерно после трагедии в Беслане. "И в этом плане это тоже существенная перемена во Владимире Владимировиче, когда он понял, что ему суждено править, он настоящий правитель…", - сказал эксперт.

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман выразил мнение, что режим Владимира Путина "похоронит" смех. Социолог отметил, что власти России стали смешными.