Эксперт раскрыл, что "похоронит" режим Путина

Смех "похоронит" режим Владимира Путина, полагает эксперт / kremlin.ru

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что смех "похоронит" режим президента РФ Владимира Путина.

Власти России стали смешны и даже не понимают этого, над ними уже хохочет в голос многомиллионный рунет (русскоязычная часть Интернета), написал эксперт в Facebook.

"Обращение Золотова (командующий войсками Росгвардии генерал Виктор Золотов — Ред.) к Навальному (оппозиционер Алексей Навальный — Ред.) и интервью Петрова и Боширова (подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов — Ред.)… — симптомы одной болезни", — отметил автор.

По его словам, российские власти "полностью потеряли адекватность, оторвались от реальности, живут в собственном шизомире, а главное, — они стали просто смешны".

Читайте также"Тур "Новичок" от ГРУ". Эксперт потроллил интервью "отравителей" Скрипалей"В их мире благородный офицер Золотов выпорол скверного мальчишку-Навального, а блестящий журналист Симоньян (главред телеканала RT Маргарита Симоньян — Ред.) взяла интервью, убедительно опровергающее причастность российских спецслужб к отравлению Скрипалей", — добавил социолог.

"Как тяжело психически больные, они отказываются принимать очевидную для окружающих реальность, в которой Золотов показал себя злым клоуном, полным дураком и трамвайным хамом, сделав при этом Навальному отличный пиар; а недалекая Симоньян в своем интервью продемонстрировала всему миру, что несшие невероятную околесицу и путающиеся в показания Боширов и Петров, — взятые за руку путинские киллеры", — утверждает он.

Публицист полагает, что скоро над властями РФ будут смеяться даже ученики младших классов. "Смех уничтожает "чудо, тайну и авторитет" власти, страх и преклонение перед ней; освобождает сознание от гипноза пропаганды. Смех похоронит этот весьма серьезный в своем клиническом идиотизме режим", — подчеркнул эксперт.

Ранее Игорь Эйдман выразил мнение, что депутат Госдумы, глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский является последней крапленой картой властей государства.