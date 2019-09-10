Новый айфон, iPad 2019 и Apple Watch: все, что известно о новинках Apple

Сегодня Apple показал свои новые гаджеты / Reuters

Во вторник, 10 сентября, корпорация Apple презентовала "свежий" iPad 2019, "умные часы" - Apple Watch Series 5, и новые айфон - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Презентации Apple 2019 проходила в американской Калифорнии на территории кампуса Apple Park в Театре Стива Джобса - одного из основателей корпорации.

Главред собрал все, что известно о новинках Apple.

iPad седьмого поколения, характеристики:

Операционная система iPad OS;

Дисплей - 10,2 дюйма;

Корпус - переработанный алюминий;

Оснащен smart-коннектором для клавиатуры и Apple Pencil.

Новый iPad купить можно будет по цене от 329 долларов.

Apple показала новый iPad 2019 / Reuters

Apple показала новый iPad 2019 / Reuters

Apple Watch 2019, характеристики и цена:

Всегда включенный экран;

Измеряют уровень шума;

Заряда хватает на 18 часов;

Имеет встроенный компас;

Доступны в новых цветах - космический серый, титановый, золотой, есть версия в керамическом корпусе;

Apple Watch Series 5 - цена стартует от 399 долларов.

Новый айфон - iPhone 11 - характеристики и цена:

Процессор A13 Bionic;

LCD-экран размером 6,1 дюйма;

Две камеры - обычная и ультраширокая;

Фронтальная камера может снимать замедленные видео;

Обе камеры снимают видео в качестве 4K;

Звуковая система Dolby Atmos;

Новинка доступна в шести цветах - белый, черный, красный, зеленый, желтый и сиреневый;

iPhone 11 - цена стартует от 699 долларов.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max - характеристики и цена:

Улучшенный дисплей - Super Retina XDR;

Процессор A13 Bionic;

Диагональ экрана 5,8 и 6,5 дюйма;

Три 12-мегапиксельных камеры;

Все камеры новинки снимают видео в качестве 4K;

Корпус сделан из стекла и стали, имеет новое олеофобное покрытие;

Новинки доступны в четырех цветах - черный, белый, золотой и зеленый;

iPhone 11 Pro - цена стартует от 999 долларов;

iPhone 11 Pro Max - цена стартует от 1099 долларов.

Цена iPhone 11 Pro Max стартует от 1099 долларов / Reuters

В США новый айфон будет доступен для предзаказа 13 сентября, а поступит в продажу 20 числа.