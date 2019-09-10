Новый айфон, iPad 2019 и Apple Watch: все, что известно о новинках Apple

Названы характеристики и цены новых гаджетов Apple.
Во вторник, 10 сентября, корпорация Apple презентовала "свежий" iPad 2019, "умные часы" - Apple Watch Series 5, и новые айфон - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Презентации Apple 2019 проходила в американской Калифорнии на территории кампуса Apple Park в Театре Стива Джобса - одного из основателей корпорации.
Главред собрал все, что известно о новинках Apple.
iPad седьмого поколения, характеристики:
- Операционная система iPad OS;
- Дисплей - 10,2 дюйма;
- Корпус - переработанный алюминий;
- Оснащен smart-коннектором для клавиатуры и Apple Pencil.
Новый iPad купить можно будет по цене от 329 долларов.
Apple Watch 2019, характеристики и цена:
- Всегда включенный экран;
- Измеряют уровень шума;
- Заряда хватает на 18 часов;
- Имеет встроенный компас;
- Доступны в новых цветах - космический серый, титановый, золотой, есть версия в керамическом корпусе;
- Apple Watch Series 5 - цена стартует от 399 долларов.
Новый айфон - iPhone 11 - характеристики и цена:
- Процессор A13 Bionic;
- LCD-экран размером 6,1 дюйма;
- Две камеры - обычная и ультраширокая;
- Фронтальная камера может снимать замедленные видео;
- Обе камеры снимают видео в качестве 4K;
- Звуковая система Dolby Atmos;
- Новинка доступна в шести цветах - белый, черный, красный, зеленый, желтый и сиреневый;
- iPhone 11 - цена стартует от 699 долларов.
iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max - характеристики и цена:
- Улучшенный дисплей - Super Retina XDR;
- Процессор A13 Bionic;
- Диагональ экрана 5,8 и 6,5 дюйма;
- Три 12-мегапиксельных камеры;
- Все камеры новинки снимают видео в качестве 4K;
- Корпус сделан из стекла и стали, имеет новое олеофобное покрытие;
- Новинки доступны в четырех цветах - черный, белый, золотой и зеленый;
- iPhone 11 Pro - цена стартует от 999 долларов;
- iPhone 11 Pro Max - цена стартует от 1099 долларов.
В США новый айфон будет доступен для предзаказа 13 сентября, а поступит в продажу 20 числа.