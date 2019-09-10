Новый айфон, iPad 2019 и Apple Watch: все, что известно о новинках Apple

10 сентября 2019, 23:40

Названы характеристики и цены новых гаджетов Apple.

Сегодня Apple показал свои новые гаджеты - Презентация Аpple 2019
Сегодня Apple показал свои новые гаджеты / Reuters

Во вторник, 10 сентября, корпорация Apple презентовала "свежий" iPad 2019, "умные часы" - Apple Watch Series 5, и новые айфон - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Презентации Apple 2019 проходила в американской Калифорнии на территории кампуса Apple Park в Театре Стива Джобса - одного из основателей корпорации.

Главред собрал все, что известно о новинках Apple.

iPad седьмого поколения, характеристики:

  • Операционная система iPad OS;
  • Дисплей - 10,2 дюйма;
  • Корпус - переработанный алюминий;
  • Оснащен smart-коннектором для клавиатуры и Apple Pencil.

Новый iPad купить можно будет по цене от 329 долларов.

Apple показала новый iPad 2019 - Презентация Аpple 2019
Apple показала новый iPad 2019 / Reuters
Apple показала новый iPad 2019 - Презентация Аpple 2019
Apple показала новый iPad 2019 / Reuters

Apple Watch 2019, характеристики и цена:

  • Всегда включенный экран;
  • Измеряют уровень шума;
  • Заряда хватает на 18 часов;
  • Имеет встроенный компас;
  • Доступны в новых цветах - космический серый, титановый, золотой, есть версия в керамическом корпусе;
  • Apple Watch Series 5 - цена стартует от 399 долларов.

  • Цена Apple Watch Series 5 стартует от 399 долларов Reuters
  • Цена Apple Watch Series 5 стартует от 399 долларов Reuters
  • Цена Apple Watch Series 5 стартует от 399 долларов Reuters
  • Цена Apple Watch Series 5 стартует от 399 долларов Reuters
  • Цена Apple Watch Series 5 стартует от 399 долларов Reuters

Новый айфон - iPhone 11 - характеристики и цена:

  • Процессор A13 Bionic;
  • LCD-экран размером 6,1 дюйма;
  • Две камеры - обычная и ультраширокая;
  • Фронтальная камера может снимать замедленные видео;
  • Обе камеры снимают видео в качестве 4K;
  • Звуковая система Dolby Atmos;
  • Новинка доступна в шести цветах - белый, черный, красный, зеленый, желтый и сиреневый;
  • iPhone 11 - цена стартует от 699 долларов. 
  • Цена iPhone 11 стартует от 699 долларов Reuters
  • Цена iPhone 11 стартует от 699 долларов Reuters
  • Цена iPhone 11 стартует от 699 долларов Reuters
  • Цена iPhone 11 стартует от 699 долларов Reuters
  • Цена iPhone 11 стартует от 699 долларов Reuters

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max - характеристики и цена:

  • Улучшенный дисплей - Super Retina XDR;
  • Процессор A13 Bionic;
  • Диагональ экрана 5,8 и 6,5 дюйма;
  • Три 12-мегапиксельных камеры;
  • Все камеры новинки снимают видео в качестве 4K;
  • Корпус сделан из стекла и стали, имеет новое олеофобное покрытие;
  • Новинки доступны в четырех цветах - черный, белый, золотой и зеленый;
  • iPhone 11 Pro - цена стартует от 999 долларов;
  • iPhone 11 Pro Max - цена стартует от 1099 долларов.
Цена iPhone 11 Pro Max стартует от 1099 долларов - Презентация Аpple 2019
Цена iPhone 11 Pro Max стартует от 1099 долларов / Reuters

В США новый айфон будет доступен для предзаказа 13 сентября, а поступит в продажу 20 числа.

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