В России похвастались итогами переговоров Путина и Нетаньяху

Израильского лидера ждут в Москве на 75-летие Победы.
Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках официального визита израильского лидера в Москву обсудили урегулирование ситуации в Сирии и договорились об установлении военного диалога между странами.
"Из международной проблематики основное внимание мы уделили положению на Ближнем Востоке и севере Африки с упором на сирийское урегулирование", - цитирует RT главу МИД России Сергея Лаврова.
Российский дипломат заявил, что конструктивным был диалог в военной сфере.
"С обеих сторон была выражена поддержка такого рода усилий", — рассказал глава МИД.
По словам Лаврова, руководство Израиля ждут в Москве на парад Победы 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы. А у Путина есть приглашение на 75-летие освобождения Освенцима и открытие мемориала в память о блокадниках Ленинграда.
Напомним, в августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара прибыли в Киев с официальным визитом. Это впервые за последние 20 лет, когда к нам приехал лично глава израильского правительства.