В России похвастались итогами переговоров Путина и Нетаньяху

Состоялись переговоры Путина и Нетаньяху / Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках официального визита израильского лидера в Москву обсудили урегулирование ситуации в Сирии и договорились об установлении военного диалога между странами.

"Из международной проблематики основное внимание мы уделили положению на Ближнем Востоке и севере Африки с упором на сирийское урегулирование", - цитирует RT главу МИД России Сергея Лаврова.

Российский дипломат заявил, что конструктивным был диалог в военной сфере.

"С обеих сторон была выражена поддержка такого рода усилий", — рассказал глава МИД.

По словам Лаврова, руководство Израиля ждут в Москве на парад Победы 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы. А у Путина есть приглашение на 75-летие освобождения Освенцима и открытие мемориала в память о блокадниках Ленинграда.

Напомним, в августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара прибыли в Киев с официальным визитом. Это впервые за последние 20 лет, когда к нам приехал лично глава израильского правительства.