Визит Нетаньяху в Киев: почему все "плюшки" достались Израилю

Чета Нетаньяху совершила визит в Киев / Фото: Reuters

Поздно вечером 18 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара прибыли в Киев с официальным визитом. Это впервые за последние 20 лет, когда к нам приехал лично глава израильского правительства. До этого, мы часто принимали у себя президента Израиля, депутатов Кнессета, министров, представителей академической среды. Но премьера – лишь в 1999 году, и тоже Нетаньяху.

Наиболее частый вопрос, который я слышал в связи с этими событиями, звучал так: "Зачем вообще Нетаньяху приехал в Украину спустя 20 лет?". Вопрос логичный и справедливый. Увы, едино-правильного ответа на него нет, поэтому изложу свою точку зрения. Мне кажется, мотивация израильского лидера посетить Украину проистекала из следующих соображений.

Первое, и самое главное – это выборы. 17 сентября в Израиле пройдут очередные досрочные выборы, уже вторые за этот год. Первые произошли в апреле. Тогда партия "Ликуд", которую возглавляет Нетаньяху, хоть и получила первое место, но не смогла сформировать правящую коалицию. Более мелкие партии, главный электорат которых – это русскоязычные евреи из стран СНГ, отказались входить в союз с премьером. Это спровоцировало назначение вторых выборов.

Читайте такжеМост между Москвой и Киевом, или Зачем Нетаньяху прилетел в УкраинуБиньямин Нетаньяху очень хочет победить. Более того, для него это вопрос его политической выживаемости. Ставки невероятно высоки, и он сделает всё, чтобы набрать большинство (а не такое же количество голосов, как у оппозиции, как было в апреле). Премьер-министр Израиля фигурирует сразу в трёх коррупционных делах, довлеющих над ним словно Дамоклов меч. Чтобы избежать уголовного преследования, ему необходимо снова стать премьером и получить иммунитет, сохранив власть и влияние. К тому же, если он снова не сможет сформировать правительство, это будет концом его политической карьеры. Уже сегодня, под давлением собственных однопартийцев, Нетаньяху, был вынужден назвать потенциальных приемников на посту лидера партии в случае провала.

Визит в Украину нужен Нетаньяху для сбора голосов русскоязычного электората, а также для поднятия собственного политического имиджа накануне голосования. К примеру, представив свои "победы" на дипломатическом фронте: подписание выгодных соглашений, склонение стран к поддержке позиции Израиля по Иерусалиму, открытие новых рынков для израильских компаний, многие из которых финансируют партию "Ликуд".

Вторая причина визита – договор о Зоне свободной торговли (ЗСТ), который как раз подготовили к подписанию. Здесь у Израиля чисто экономический интерес. Договор явно заработает больше в пользу израильского производителя, а не украинского, и это в Тель-Авиве прекрасно понимают. Условия лучше некуда: израильские компании, производящие кучу товаров с высокой добавочной стоимостью, будут наводнять ими украинский рынок на беспошлинной основе, не боясь ответной торговой экспансии Украины из-за слабости наших производителей. Более того, Украина, производящая в основном сырье, будет поставлять его в Израиль (химия, металл, зерновые), а там после обработки оно будет возвращаться на наш рынок в виде уже израильского конечного продукта.

Читайте также"Будем так поступать и впредь": Нетаньяху прокомментировал скандал с брошенным хлебомПодобные условия очень выгодны Израилю. А учитывая первый пункт о выборах, личное присутствие Нетаньяху было желаемым и даже необходимым для усиления картинки. Ведь не просто так он в своём ролике говорил о важности "привлечь внимание к моему визиту". Так он объяснял, почему его жена Сара бросила на землю кусок украинского каравая, чем оскорбила принимающую сторону.

Третья мотивация приехать – политическая. Израиль надеется найти союзников в вопросе спорного статуса города Иерусалим. После прошлогоднего скандального решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, тем самым признав его столицей Израиля вопреки позиции мирового сообщества, ни одно государство больше не последовало примеру Вашингтона. Были попытки Парагвая и Эквадора, не увенчавшиеся успехом. Австралия, под давлением США и Израиля, признала столицей лишь Западный Иерусалим. А Молдова заявляла о намерении перенести посольство в разгар собственного политического кризиса, и после смены власти разговоры об этом прекратились. В Израиле надеются, что подобное решение со стороны Украины (единственной стране в мире, кроме самого Израиля, где пока что при власти и президент, и премьер, имеют еврейские корни) было бы сильным аргументом для премьер-министра в его борьбе против своих политических оппонентов.

Наконец, фактор России так же нельзя опускать. На мой взгляд, визит Нетаньяху также служил целью послать РФ сигнал: мы заигрываем с Украиной, подписывая с ней различные соглашения. Если не хотите, чтобы мы зашли слишком далеко, давайте активизируем наш диалог в вопросах, более интересных для обоих государств – по Ближнему Востоку и Палестине.

Разобравшись с мотивацией, можем перейти к тому, что Украина получила от визита Биньямина Нетаньяху.

Читайте такжеСара Нетаньяху: что известно о жене премьер-министра ИзраиляХороший стартовый внешнеполитический капитал для президента Владимира Зеленского. Тот факт, что премьер-министра Израиля не было в Киеве 20 лет, а тут он приехал сразу после избрания президентом Зеленского – это хорошая медийная картинка и источник пиара, если его грамотно использовать. Он усиливает позиции нового президента и Верховной Рады в глазах иностранных инвесторов и кредиторов.

Договор о ЗСТ с Израилем. Добавить к тому, что я описывал выше, нечего. Неплохой договор, который усилит Израиль и ослабит наших производителей, оставляя нас в роли "сырьевой базы". Единственный дополнительный неприятный для нас момент – это заявление Нетаньяху на пресс-конференции о том, что Израиль договорился с Украиной о расширении уже согласованного договора о ЗСТ на сферу услуг. Иными словами, Израиль будет теперь привлекать трудовые ресурсы из Украины в свою экономику, а Украина теоретически сможет делать тоже самое. Впрочем, потенциал Израиля и потенциал Украины – это "небо и земля".

Договор о пенсиях. Украина обязалась ратифицировать наконец договор о выплате пенсий, подписанный ещё в 2008 году. По нему, Украина обязана выплачивать пенсии своим гражданам, репатриированным в Израиль после 1991 года. В ответ, Тель-Авив обязан выплачивать пенсии израильтянам, проживающим в Украине. Довольно странное соглашение, предусматривающее выделение дополнительных средств из государственного бюджета на выплату украинской пенсии украинцам, давно проживающим в Израиле. Насколько оно выгодно нам и какую пользу принесёт – вопрос открыт.

Соглашение по развитию высокотехнологического сектора. На пресс-конференции Нетаньяху сообщил, что договорился с Зеленским об открытии в Иерусалиме и Киеве "центром высокотехнологического развития". Проще говоря, Израиль создаст некий центр в Киеве, который будет привлекать квалифицированные кадры на работу в израильском высокотехнологическом секторе. По словам того же Нетаньяху, Израиль уже сотрудничает с 50 000 украинских математиков, учёных и программистов в Украине. С подписанием соглашения о ЗСТ и "высокотехнологических центрах", Израиль получит возможность интегрировать эти ресурсы на своём рынке труда.

Приглашение "в Иерусалим". Премьер-министр пригласил Владимира Зеленского в "столицу Иерусалим". К счастью, президент не ответил на его приглашение и сумел избежать публичного согласия с таким утверждением. Украина уже 27 лет занимает последовательную позицию мирового сообщества, не признавая Иерусалим столицей какого-бы то ни было государства. Нарушение этого принципа повлекло бы самые серьёзные последствия для нас и ухудшило бы отношения с ЕС, арабским миром и Турцией. Тем не менее, приглашение от Нетаньяху посетить Израиль у Украины есть, и им стоит воспользоваться, но без поездки в Иерусалим как в "столицу Израиля".

Наконец, стоит также расписать, чего мы не получили от израильтян. А это очень важно, поскольку позволяет понять, в каком направлении нам стоит двигаться дальше.

Читайте также"Страна начала развиваться вдвое быстрее": о чем Нетаньяху договорился с ЗеленскимИзраиль так и не признал Голодомор геноцидом украинского народа. Эта история тянется давно, и Тель-Авив, видимо, ждёт от Украины уступок прежде, чем принимать решение, которое может ухудшить его отношения с Россией;

Нетаньяху так и не сказал ничего об аннексии Россией Крыма и оккупации Донбасса. Начиная с 2014 года, позиция Израиля относительно конфликта оставалась нейтральной. Лишь в прошлом году Израиль впервые проголосовал "за" резолюцию, осуждающую Россию. Но на практике никаких санкций Израиль против России не вводил, а наоборот – нарастил с ними сотрудничество и торговлю;

Израиль и Украина не договорились о военно-промышленном сотрудничестве. Это то, что нас очень интересует у Израиля – доступ к западным технологиям нового образца и совместное производство. Очевидно, что для этого пока не хватает ни уровня доверия между сторонами, ни глубины отношений.

В целом, визит Биньямина Нетаньяху в Украину я бы охарактеризовал как часть его предвыборного турне. Впрочем, я не считаю, что он был бесполезным или не нужным. Для Израиля он стал очень даже прибыльным и выгодным, учитывая ту кучу документов, которые они подписали в Киеве. А вот для Украины "плюшек" от визита осталось совсем немного. Мы мало что можем почерпнуть из этого визита для наших национальных интересов, а в некоторых вопросах (торговля, инвестиции, политика) мы откровенно слабее и пока что проигрываем. Тем не менее, визит – это первая "ласточка" для Владимира Зеленского в израильском направлении, которое однозначно стоит развивать.