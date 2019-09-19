"Идет подготовка полномасштабной войны": эксперт рассказал о коварном плане Путина

Игорь Романенко рассказал о коварном плане Путина / Главред

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко пояснил, каким образом президент России Владимир Путин готовит почву для полномасштабного вторжения в Украину, и при чем тут русский язык.

Язык - одна из основ государства, поэтому Кремль методично навязывает русский язык в Украине, отметил Романенко во время чата на Главреде.

"Я не питаю иллюзий по поводу изменения отношения Путина и его окружения к вопросу насаждения русского языка в Украине. Максимум, на что мы можем пойти в Крыму и на части Донбасса – это региональный статус русского языка с одновременным проведением глубокой и всеохватывающей работы во всей Украине, особенно в проблемных регионах, по насаждению государственного украинского языка. Используя при этом не только "кнут" (то есть не только принуждая к изучению украинского), но и "пряник", то есть заинтересовывая украинским языком и объясняя, почему это полезно и нужно", - считает эксперт.

По его словам, ущемления русскоговорящих жителей страны нет, ведь в бытовой сфере свободно используется русский язык.

"Пройдитесь по общественным местам Киева, даже Львова, не говоря уж об Одессе, Харькове или Днепре, и вы получите объективное понимание ситуации. В государственных и общественных структурах вопрос должен решаться строго по закону, то есть там единственным языком должен быть украинский", - отметил генерал-лейтенант.

Еще один пункт плана Путина по подготовке к полномасштабной войне с Украиной – это упрощение процедуры получения российского гражданства для всех украинцев.

"Это, по мнению Путина, расширит возможности для предъявления претензий к руководству Украины в случае обострения конфликта или более масштабной войны. Ведь тогда Россия сможет объяснять свои действия не просто необходимостью защиты русскоязычного населения Украины, а необходимостью защиты российских граждан. То есть идет информационная и юридическая подготовка к возможной эскалации боевых действий, при которой наращиваются предлоги для начала полномасштабной войны против Украины", - заявил Романенко.

Ранее Романенко обьяснил, за что Путин будет бороться по Украине.