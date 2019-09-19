Известный украинский политолог получил гражданство России

Корнилов стал гражданином России / Фото: LIGA.net

Украинский историк и политолог Владимир Корнилов 19 сентября получил паспорт гражданина России и немедленно отправился на российский телеканал, чтобы показать всей стране новенький документ.

В эфире телеканала Россия-1 Корнилов сознался, что это событие было для него одним из самых долгожданных в жизни.

"Когда распалась моя Родина, Советский Союз, в 1991 году, для меня это была личная трагедия, и я поклялся, что буду делать всё, чтобы мой родной Донбасс никогда не отрывался от моей родной России, был в итоге в едином государстве. Сегодня я сделал шаг в этом направлении, имея теперь паспорта ДНР и РФ. Я желаю всем моим согражданам в Донбассе стать в скором времени гражданами РФ, и чтобы эти паспорта в итоге слились в один единый паспорт", - заявил он.

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Телеведущий и вся студия поздравляли сменившего родину украинца со знаменательным событием.

Как известно, в Украине Корнилов был директором Украинского филиала Института стран СНГ в Киеве, из страны уехал в 2013 году. В России работал политическим обозревателем Россия Сегодня. Постоянный участник российских политических телешоу.

Напомним, скандально известный архиерей УПЦ МП епископ Макаровский Гедеон, который пытался через суд отменить предоставление Томоса для Православной украинской церкви, вернул себе гражданство Украины.