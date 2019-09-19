Хотел отменить Томос: скандальному епископу УПЦ МП вернули гражданство Украины

Архимандрит Гедеон (Харон) / unian

Скандально известный архиерей УПЦ МП епископ Макаровский Гедеон, который пытался через суд отменить предоставление Томоса для Православной украинской церкви, вернул себе гражданство Украины.

Соответствующее постановление Окружного административного суда Киева в четверг, 19 сентября, обнародовало издание theБабель.

Согласно документу, суд обязал Управление Государственной миграционной службы в Волынской области отменить решение о лишении гражданства Юрия Харона. Кроме того, ему должны будут возместить затраты на судебные сборы.

Напомним, пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в Украину епископа УПЦ МП Юрия Харона, известного также как отец Гедеон, поскольку обнаружили проблемы с документами. После чего сотрудники здания у Десятинного монастыря бывшей УПЦ МП отказались уходить и заявили о намерении и дальше проводить службы.