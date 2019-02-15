Соратники депортированного Гедеона отказываются покидать свой храм

Против храма УПЦ МП у Десятинного монастыря ранее выступили киевляне / фото: delo.ua

В Киеве сотрудники здания у Десятинного монастыря бывшей УПЦ МП не планируют покидать храм и заявляют о своем намерении и далее проводить в нем службы, несмотря депортацию предстоятеля епископа Гедеона.

Как говорится в сюжете ТСН, соратники уже знают о лишении гражданства своего лидера, но предпринимать какие-либо меры не будут.

"Жить будем и молиться за тех, кто такую подлость делает", - говорят священнослужители.

Как известно, так называемый храм у Десятинного монастыря признан незаконным. В Национальном музее истории обвиняют УПЦ МП в самозахвате и утверждают, что представители церкви уже на протяжении десяти лет нарушают закон.

"Было установлено, что отсутствуют основания для государственной регистрации этого недвижимого имущества. И мы обратились в административный суд с иском об отмене решения о государственной регистрации", — пояснил ведущий юрисконсульт музея Иван.

Решения суда по данному делу до сих пор нет. На сайте КГГА была размещена петиция о сносе здания и собрала необходимое количество подписей, но все протесты киевлян не увенчались успехом.

Напомним, пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в Украину епископа УПЦ МП Юрия Харона, известного также как отец Гедеон, поскольку обнаружили проблемы с документами.

Ранее Гедеон подал иск в суд к украинскому парламенту об отмене получения Томоса на обретение Украинской церковью автокефалии.